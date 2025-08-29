جوليا روبرتس في أول مؤتمر صحفي لها بمهرجان فينيسيا: نفقد فن الحوار في إنسانيتنا اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:04 مساءً - ترحيب كبير استُقبل به فريق عمل فيلم After the Hunt للمخرج لوكا غوادينينو، خاصةً للنجمة جوليا روبرتس التي تُعد مشاركتها هذا العام في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 82، هي الأولى لها على مدار مشوارها الفني الطويل الممتد لعقود.

جوليا روبرتس تدافع عن After the Hunt في المؤتمر الصحفي

Julia Roberts wants her new film “After the Hunt” to bring up difficult conversations.



“You realize what you believe in strongly, what your convictions are because we stir it all up for you. So you’re welcome.” pic.twitter.com/UTFtLrfgCu — Variety (@Variety) August 29, 2025

— Variety (@Variety)في مؤتمرٍ صحفي اتسم بالحدة، وجدت جوليا روبرتس نفسها في مواجهة أسئلة تتعلق بالرسائل التي يطرحها الفيلم والاتهامات المتعلقة بالاعتداء على النساء. عندما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الفيلم يقوض الحركة النسوية، ردّتبأنها تأمل أن يفتح الفيلم الباب أمام نقاشات صعبة وضرورية.

وقالت: "لا أريد أن أبدو معارضة، فهذا ليس من طبعي، لكن ما أحببته في سؤالك هو أنه يحيي النقاشات القديمة. ليس الأمر مجرد إعادة جدل حول ما إذا كانت النساء ضد بعضهن أو لا يدعمن بعضهن، بل هناك الكثير من النقاشات التي يُعاد إحياؤها وتُثير الحوار. الجزء الأفضل من سؤالك أنكم خرجتم جميعًا من قاعة العرض تتحدثون عنه. وهذا ما أردنا أن يشعر به الجمهور. أن تدركوا ما تؤمنون به بقوة، لأننا نحرك كل ذلك في داخلكم. لذا، على الرحب والسعة".

الكاميرا لا تصدر أحكامًا

وعند عودتها للإجابة على الأسئلة ذاتها، أشارت روبرتس إلى فيلم الويسترن Tender Mercies عام 1983، مؤكدة أنها تحب فكرة أن "After the Hunt" هو فيلم تضع فيه الكاميرا نفسها في مكان محدد لتوثق ببساطة ما يحدث.

وأضافت: "نحن لا نصدر بيانات أو أحكامًا، بل نصوّر هؤلاء الأشخاص في لحظة معينة من الزمن. الكاميرا وكأنها هبطت من السماء في هذه اللحظة بالذات لتلتقط كل ما يحدث، وهذا بالنسبة لي أمر مدهش".

وعن الجدل الدائر، قالت روبرتس: "لا أعرف إن كان يمكن وصفه بالجدل، لكننا ندفع الناس نحو الحوار، سواء شعروا بالحماسة أو بالغضب. الأمر يعود لكم، أن تشربوا مارتيني أو ليمونادة بعد مشاهدة الفيلم... بالنسبة لي هذا هو الجزء الأكثر إثارة، لأننا نفقد فن الحوار في إنسانيتنا اليوم. وإذا كان لفيلمنا هذا أي أثر، فهو أن يجعل الجميع يتحدثون مع بعضهم، وهذا في رأيي أعظم ما يمكن أن نحققه".

After the Hunt يعرض خارج المنافسة

وعلى الرغم من عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، إلا أنه يُتوقع أن يكون من أكثر العروض استقطابًا للأنظار، بفضل مشاركة روبرتس التي تُعد من أبرز نجمات هوليوود خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

قصة الفيلم وخلفيته الإنتاجية

يروي After the Hunt قصة أستاذة فلسفة بجامعة ييل تُدعى ألما أولسون (جوليا روبرتس - Julia Roberts)، تعيش حياة مستقرة مع زوجها فريدريك (مايكل ستولبارغ)، قبل أن تتفكك حين تتهم طالبتها (آيو إيديبيري) زميلها القديم وصديقها المقرب هانك (أندرو غارفيلد) بالاعتداء.

ومع تصاعد الأحداث، تجد ألما نفسها وسط شبكة من قضايا السلطة، النوع الاجتماعي، العِرق، والامتيازات المؤسسية، مضطرة لمواجهة شياطين الماضي واتخاذ قرارات مصيرية.

كتب السيناريو نورا غاريت، فيما تولى الإنتاج براين غرازر وجيب برودي وألان ماندلباوم بالتعاون مع غوادانينو، وبتمويل من Amazon MGM Studios. ويشارك في البطولة أيضًا كلوي سيفيني، لتكتمل توليفة من النجوم تحت قيادة مخرج اعتاد إثارة النقاش بأعماله.

كيف روجت جوليا روبرتس لفيلمها المشارك؟

وصلت جوليا روبرتس مدينة فينيسيا الإيطالية يوم الأربعاء 27 أغسطس، واعتمدت في الترويج للفيلم منذ لحظة وصولها، من خلال طباعة وجه المخرج لوكا غوادينينو- مخرج العمل- على السترة التي كانت ترتديها.

ومن أجل لفت الأنظار للسترة فقط، حافظت روبرتس على بقية مظهرها غير رسمي إلى حدٍ ما مع أحذية رياضية قماشية بحرية وشورت أسود مع إكسسوارات متناسقة.

