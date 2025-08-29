بعد عرض Jay Kelly في مهرجان فينيسيا.. هل يطمح جورج كلوني للأوسكار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - حالة كبيرة من الجدل أُثيرت حول فيلم جاي كيلي Jay Kelly للنجم جورج كلوني، بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخراً، بدأ الجدل منذ غياب النجم من حفل مهرجان فينيسيا على الرغم من وصوله المدينة الإيطالية بحالةٍ جيدة رفقة زوجته أمل كلوني، ثم غيابه عن المؤتمر الصحفي للفيلم أمس، ويرجع ذلك لإصابة كلوني بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية.

ورغم حالته الصحية، حرص على التواجد والترويج لفيلمه رفقة زوجته أمل كلوني، منضماً لفريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء وفي صالة العرض السينمائي.

إشادة كبيرة بفيلم Jay Kelly وتصفيق حار

View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

بعد التقاط الصور الفوتوغرافية على السجادة الحمراء، توجه نجوم العمل لحضور العرض الأول للفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي، الذي انتهى بنجاح عكسه تصفيق حار امتد لأكثر من 8 دقائق، هذا النجاح اعتبره البعض بداية رحلة جاي كيلي للأوسكار بعد المراجعات الأولية الإيجابية للفيلم.

جورج كلوني وجائزة الأوسكار... هل سيضيف إنجازاً جديداً؟

Embed from Getty Images

بعد الإشادات الإيجابية بالفيلم، وصفته صحيفة The Times بأنه "أفضل أداء للممثل على الإطلاق"، وأشار أحد النقاد إلى أنه "قد يفوز بجائزة الأوسكار"، وفي مراجعة أخرى، وصفت صحيفة The Telegraph الفيلم بأنه تحفة فنية لأزمة منتصف العمر، مشيدةً بالسيناريو الرائع لنواه باومباخ وإميلي مورتيمر.

ومن الجدير بالذكر أن جورج كلوني ترشح خلال مسيرته المهنية لـ6 جوائز أوسكار، فاز بواحدة عام 2006 في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Syriana، وفاز فيلم Argo المشارك به في فئة أفضل فيلم عام 2013.

للمزيد من الأخبار: قصة وفريق عمل فيلم Jay Kelly المُشارك بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

Jay Kelly... مشاركة جورج كلوني بمهرجان فينيسيا

https://www.instagram.com/p/DN6p_BzgWQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN6p_BzgWQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN6p_BzgWQt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يشارك جورج كلوني بمهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ82 بفيلم Jay Kelly، يقدم الفيلم مزيجاً بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّماً معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالمياً في 5 ديسمبر.

قد ترغبين في معرفة مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: كيف تحول لمنصة عالمية للإبداع والحوار السينمائي في دورته الـ82؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».