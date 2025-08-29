تعرف على قصة وأبطال فيلم Calle Malaga المُقرر عرضه بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - يُعرض اليوم الجمعة 29 أغسطس ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الفيلم الإسباني Calle Malaga للمخرجة المغربية مريم توزاني ضمن فعالية Spotlight ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفيلم والذي تدور أحداثه في إطار إنساني.
وبشكل عام تستعرض أحداث الفيلم إستعراض حاجة الإنسان للتواصل مع ذكرياته وإكتشافها من جديد، وتقول مُخرجة الفيلم بأن أحداثه مبنية على ما عاشته حينما كانت جدتها الإسبانية تعيش مع نجلها في طنجة ومثل كثيرٍ من الإسبان انتقلت إلى العيش بتلك المدينة منذ طفولتها وبقيت هناك طوال حياتها ولم تكن لتتخيل يومًا مغادرة المدينة التي عشقتها.
وأوضحت المُخرجة بأن خلال نشأتها شاهدت أصدقاء جدتها وهم جزءٌ من الجالية الإسبانية الكبيرة الذين يكافحون لتجنب الاقتلاع من جذورهم وكثيرًا ما يتم إساءة فهمهم من أبناؤهم الذين انتقلوا إلى إسبانيا وأرادوا منهم أن يحذوا حذوهم.
وقد توافد عدد كبير من النجوم والفنانين على مدينة فينيسيا الإيطالية لحضور فعاليات المهرجان، وكان من أوائل الحضور على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الإفتتاح الممثلة الإيطالية إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الإفتتاح والختام، ومدير مهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا باربيرا. كما شهدت الرد كاربت أيضاً حضور كبير من النجوم والمشاهير والإعلاميين ومنهم الإعلامية ريا أبي راشد، أعضاء لجنة تحكيم أوريزونتي وهم المخرج السينمائي الإيطالي يوري أنكاراني، المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، الناقد السينمائي الأرجنتيني والمنسق فرناندو إنريكي خوان ليما، المخرج الأسترالي شانون مورفي، المخرج والكاتب الأمريكي راميل روس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية؛ ألكسندر باين رئيس لجنة التحكيم، وباقي الأعضاء وهم ستيفان بريزي، ماورا ديلبيرو، كريستيان مونجيو، محمد رسولوف، فرناندا توريس،تشاو تاو.
قصة وأحداث الفيلموتدور أحداث فيلم Calle Malaga حول سيدة إسبانية تُدعى ماريا أنخيليس وتبلغ من العمر 79 عامًا وتعيش بمفردها في مدينة طنجة بـ المغرب وتستمتع بحياتها اليومية، إلا أن حياتها تنقلب رأسًا على عقب حينما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي عاشت فيها ولكن الأم مُصممةً على البقاء، وتبذل قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها وفجأةً تكتشف الحب والحياة من جديد.
فريق عمل فيلم Calle Malagaويُشارك ببطولة فيلم Calle Malaga كارمن ماورا، مارتا إيتورا، احمد بولان، ألفونسا روسو، ويأتي الفيلم من إخراج مريم توزاني.
تفاصيل الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائييُذكر أن مساء الاربعاء الماضي إحتضنت مدينة فينيسيا الإيطالية أضخم وأعرق وأقدم مهرجان سينمائي عالمي، حيث انطلقت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، والمقرر إسدال الستار عنه يوم 6 سبتمبر، بحضور نخبة من أبرز وأشهر النجوم والمشاهير وصانعي الترفيه في محفل سينمائي سيتم عرض خلال أيامه عروض سينمائية وحفلات، بالإضافة للمؤتمرات والندوات التي تجمع النجوم بالجمهور والإعلام.
