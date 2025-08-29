نجم “المتوحش” يخرج على صمته بعد اتّهامات التّحرّش وهل طُرد من مسلسله “اسمي ليمان”؟ 

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل “اسمي ليمان” رسميًّا عن انضمام الممثّل أوزغور تشڤيك إلى العمل، ليقف إلى جانب النّجمة بورتشين تيرزي أوغلو بدور طبيب جرّاح.

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب الممثّل تايناتش إيدين (نجم مسلسل المتوحش)، ليكون أوزغور بديلًا منه في البطولة.

انسحاب إيدين، جاء بعد جدل واسع أثارته اتّهامات بالتّحرش اللفظيّ والكتابيّ وجّهتها إليه الممثّلة دوغا لارا الّتي كشفت عن تعرّضها لمضايقات منه خلال فترة سابقة أثناء مشاركتهما في مسلسل “الياقة المغبرة”. وأكّدت أنّها كانت في الحادية والعشرين من عمرها حينها، بينما كان هو في السّادسة والأربعين، مشيرةً إلى أنّه استمرّ في مراسلتها برسائل غير لائقة رغم محاولاتها المتكرّرة لقطع التّواصل، حتى اضطرّت إلى تحذيره.

لارا أوضحت أنّها كانت قد أبلغت شركة الإنتاج بما حدث، وتلقّت وعودًا بعدم التّعاون معه مجدّدًا، لكنّها فوجئت لاحقًا بالتّعاقد معه في عمل جديد بعنوان “أنا أؤمن”. كما أشارت إلى أنّ لديها رسائل خاصّة منه تثبت المضايقات، ولوّحت بنشرها أو اللجوء إلى القضاء في حال استمرّ في إنكار الاتّهامات.

في المقابل، خرج تايناتش إيدين بتصريح أوّل، نفى فيه تمامًا أن يكون قد تحرّش بأيّة زميلة، مؤكّدًا أنّ ما حدث لم يكن سوى “رسالة طائشة” لم يُدرك عدم لياقتها إلا بعد ردّة الفعل عليها. وأضاف: “أنا في هذه المهنة منذ عشرين عامًا، بنيت خلالها علاقات قائمة على الثّقة ولم أصادف أيّة حادثة مشابهة. الاعتذار واجب منّي لكل من جُرح قلبه دون قصد، وأؤكّد أنّني لم أتجاوز حدود أحد.”

غير أنّ ردّ دوغا لارا جاء حادًّا، إذ اتّهمته بأنّه “يلحق بها كحيوان مفترس” ويستخدم عبارات مسيئة ومقزّزة، مؤكّدة أنّها تملك أدلّة ورسائل لم تنشرها بعد، وأنّها ستضطرّ للجوء إلى المحاكم إن لزم الأمر، مشيرةً إلى أنّ المخرج سميح باغجي كان شاهدًا على جزء ممّا جرى.

القضيّة أشعلت مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ انقسمت الآراء بين داعم لدوغا لارا ومشيد بشجاعتها في فضح التّحرّش، وبين من شكّك في توقيت تصريحاتها. وفي الوقت نفسه، عبّر العديد من الممثّلات عن تضامنه معها، منهن روجين أردين الّتي وجّهت تحذيرًا مباشرًا لإيدين عبر “إنستغرام”، وسيراي أوزكان الّتي ألغت متابعته تضامنًا مع زميلتها.

وعلّقت الممثّلة بورتشين تيرزي أوغلو على القضيّة مؤكّدة وقوفها إلى جانب كلّ امرأة تختار مواجهة مثل هذه الأفعال، حتّى لو مضت سنوات على حدوثها.

وبعد أيّام من تصاعد الأزمة، تقرّر رسميًّا خروج تايناتش إيدين من مسلسل “اسمي ليمان”، ليحلّ مكانه أوزغور تشڤيك في دور البطولة.