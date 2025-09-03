في اليوم السابع من مهرجان فينيسيا:حضور لافت لإدريس ألبا وزوجته على السجادة الحمراء وإطلالات مينيمالية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - تستمر الأجواء المبهجة في اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82 التي تجمع بين سحر الفن ووهج السجادة الحمراء، لتضيف مزيداً من الزخم لأحد أهم المحافل السينمائية في العالم.

ومع كل يوم جديد، يواصل المهرجان الكشف عن عروضه المميزة وفعالياته المتنوعة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام السينما والفنون.

وقد شهد اليوم السابع انعقاد المؤتمر الصحفي لقسم فينيسيا إميرسيف (Venice Immersive)، حيث أكدت المشرفة على البرنامج ليز روزنتال أن الفنون الغامرة ليست وسيلة للهروب من الواقع، بل انعكاس لقضاياه وتعقيداته، كما خطف فيلم A House of Dynamite الأضواء في عرضه العالمي الأول، بحضور مخرجته كاثرين بيغلو وطاقم العمل، فيما كان ظهور النجم إدريس ألبا بصحبة زوجته سابرينا من أبرز لحظات السجادة الحمراء.

وعلى صعيد الموضة والجمال، تميزت إطلالات النجمات بالبساطة المينيمالية التي جمعت بين الأناقة والرقي، لتمنح اليوم السابع لمسة إضافية من السحر، وإليك تفاصيل أكثر دقة عن أحداث اليوم السابع من مهرجان فينيسيا.



إعداد: هاجر حاتم

انعقاد المؤتمر الصحفي لفاعلية فينيسيا إميرسيف 2025: الفنون الغامرة ليست وسيلة للهروب من الواقع

بوستر مهرجان فينيسيا 2025 - الصورة من الموقع الرسمي للمهرجان



انعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفاعلية قسم "فينيسيا إميرسيف" (Venice Immersive)، بحضور عدد من صُناع السينما العالمية والقائمين على الفاعلية ومن أبرزهم ليز روزنتال المُشرفة على البرنامج.

ليزا روزنتال تؤكد بأننا نعيش في عالم مليء بقضايا بالغة التعقيد. وكانت قد تحدث المشرفة على فاعلية فينيسيا إميرسيف 2025 ليز روزنتال بأن الفنون الرائدة والغامرة- التي تعتمد على مضمون وشكل جديد- ليست وسيلة للهروب من الواقع المادي المليء بالتعقيدات، موضحة بأننا نعيش في عالمٍ مليء بقضايا بالغة التعقيد وأنها تؤمن بأن للفن الجديد الغامر أهمية ومستقبل للجميع.

وللمزيد من تفاصيل هذا المؤتمر إليك الرابط.

إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

إدريس ألبا وزوجته سابرينا دوري ألبا في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين (مصدر:Alessandro Levati/Getty Images)



كذلك شاهدنا على السجادة الحمراء صناع فيلم "A House of Dynamite"، أبرزهم مخرجة العمل كاثرين بيغلو التي تعود لعالم السينما بعد غياب، في العرض العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي تستمر فعالياته حتى 6 سبتمبر.

وكذلك، خطف بطل الفيلم النجم العالمي إدريس ألبا Idris Elba، الأنظار فور حضوره السجادة الحمراء لفيلمه "A House of Dynamite" بمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تُعد مشاركته هذا العام هي الأولى له في مشواره الفني. ولم يحضر ألبا منفردًا، بل حضرت بصحبته زوجته سابرينا دوري ألبا، التي ارتدت فستانًا أبيض أنيقًا، بينما ارتدى هو بدلة رمادية اللون، وبدا عليهما الانسجام واضحًا.

كما تألقت بطلة الفيلم ريبيكا فيرغسون بفستان أسود طويل، وكذلك حضر كل من؛ غريتا لي، غابرييل باسو، إيفا هيرزيغوفا، ناتاليا ريومينا، إدواردو فرانشيا، كريستينا كيابوتو، أليا روزا، أنجيلا إسميلوس، جاك بوينو، إيريس كنوبلوخ، فرانسوا بريفوين، والعديد من النجوم.

إطلالات مينيمالية للنجمات في اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي

إيفا هيرزيغوفا Eva Herzigová في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



في اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، لفتت النجمات الأنظار بإطلالات غلبت عليها البساطة واللمسات الراقية، حيث فضّلن الابتعاد عن المبالغة في التفاصيل والتصاميم المعقدة، واخترن خطوطاً ناعمة وألواناً هادئة منحت حضورهن لمسةً أنثويةً رقيقةً، تنوعت الخيارات بين الفساتين الكلاسيكية الأنيقة والإطلالات العصرية المينيمالية، ومع ذلك، بدت بعض الإطلالات ملكية فاخرة، وأخرى جريئة لافتة، من بينها فخامة الأسود والذهبي في إطلالة إيفا هيرزيغوفا، وصوفيا كوبولا بفستان كلاسيكي بسيط، وناتاليا ريومينا بإطلالة أنثوية بالوردي.

مجوهرات اليوم السابع لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025: تصاميم كلاسيكية تكاملت مع الإطلالات

أيزيس فالفيردي Isis Valverde مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

وفي ليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي شهد ما يمكن أن يقال عنه إنه أناقة مينيمالية، حيث تميز بالإطلالات الخالية من المبالغة، كما نسقتها النجمات مع مجوهرات كلاسيكية التصميم تكاملت مع الإطلالات من دون أن تطغى أي منهما على الأخرى. ومن بين هذه الاطلالات لفتت أيزيس فالفيردي Isis Valverde الأنظار بإطلالتها الفينتدج التي اختارتها من وحي عشرينيات القرن الماضي، حيث ارتدت فستاناً طويلاً مزيناً بالترتر الذهبي مع وشاح من الريش وأكملت أناقتها بمجموعة من العقود والسلاسل المتدلية المرصعة بأحجار اللؤلؤ.

فكيف كانت المجوهرات التي اختارتها باقي النجمات لحضور اليوم السابع من مهرجان فينسيا السينمائي، وكيف نسقن هذه القطع؟ تابعي الرابط الآتي

مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا بيومه السابع يجمع بين البساطة والأناقة

فيرا بريزنيفا Vera Brezhneva في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



لم يختلف اليوم السابع لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 عن سابقاته من أيام المهرجان؛ إذ تألقت باقة مميزة من النجمات العالميات بصيحات جمالية ساحرة خطفت أنظار الحضور، فتمايلن على السجادة الحمراء كأميرات نسقن إطلالاتهن بما يواكب أجدد صيحات الجمال الرائجة. وكان لافتاً اعتماد النجمات مكياج العيون الناعم والبشرة المخملية ذات اللون الموحد، إلى جانب ألوان أحمر الشفاه الخفيفة بلمسات لامعة جذابة، على سبيل المثال شاهدنا فيرا بريزنيفا بمكياج كلاسيكي أنيق، وغريتا لي بمكياج اللامكياج، وشانتال مونوغان بمكياج ناعم مع كحل بارز وبشرة برونزية.

