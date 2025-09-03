ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق كل ماتكبر تحلى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ورشيقة معتادة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي أصبح ينتظر إطلالاتها التي تظهر بها بشكلٍ دائم.

إطلالة شبابية لـ لليلى علوي تثير تفاعل الجمهور

شاركت الفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عدد من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، حيث تألقت بفستان قصير بدرجات اللون الوردي، أبرزت من خلاله رشاقتها وقوامها المتناسق مع سنيكرز أبيض أنيق.

فيما اعتمدت على مكياج هادئ بألوان طبيعية أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة شعر "ذيل الحصان" ولكن اعتمدتها على أحد جوانب وجهها، وأكسسوارات مميزة لتًكمل إطلالتها المبهرة، لتنهال التعليقات عليها من المتابعين مشيدين بالإطلالة وحفاظ ليلى علوي الدائم على رشاقتها وشبابها.

تفاعل الجمهور مع صور ليلى علوى

وقد لاقت صورإعجابًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل محبيها وجمهورها، الذين إنهالوا عليها بالتعليقات التي جاءت كالتالي: "لولا القمر، نجمة النجوم، يا قمر السينما العربية والعالمية، البطة الشقية، تكبر و تحلى لولو" وغيرها العديد من التعليقات.

عمل سينمائي منتظر لـ ليلى علوي

يُذكر أنتجدد تعاونها مع الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل اسم "ابن مين فيهم"، ويشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريبًا. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويأتي ذلك بعد نجاحات عديدة سابقة فى السينما خلال أكثر من فيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.

ليلى علوي نجمة الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وفي سياقٍ آخر، تستعدلحضور فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تُقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر 2025، حيث سيتم تكريمها كـ "نجمة الدورة" تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وذلك خلال احتفالية تتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني، وعرض مجموعة من أبرز أفلامها، إلى جانب ندوة مفتوحة لمناقشة تجربتها.

