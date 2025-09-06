أبرز فعاليات حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الليلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - على مدار 11 يوماً من المؤتمرات الصحفية، والعروض الأولى، والحضور القوي البارز من النجوم على السجادة الحمراء، وغيرها من الأجواء السينمائية التي عشناها طوال فترة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ82 الذي انطلقت فعالياته يوم 27 أغسطس، سيُسدل الستار مساء اليوم في حفل يكرم أبرز الأفلام والنجوم، داخل قاعة سالا جراندي على ضفاف جزيرة ليدو.

وفي الموضوع التالي سنتعرف إلى تفاصيل الحفل الذي سيشهد توزيع جوائز الدورة الحالية على أبرز الأعمال المشاركة في مختلف أقسام المهرجان.

مقدمة حفل الختام

كما أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي سابقاً، من المقرر أن تقدم النجمة الإيطالية إيمانويلا فانيلي حفل الختام، كما قدمت حفل الافتتاح الذي شهد تكريم المخرج الألماني فيرمر هيرتزوغ بجائزة الأسد الذهبي الفخري لإنجاز العمر تقديراً لمسيرة فنية تمتد لأكثر من نصف قرن، وسلمه الجائزة المخرج العالمي الشهير فرانسيس فورد كوبولا، بالإضافة لعرض فيلم الافتتاح La Grazia.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an… pic.twitter.com/hXqOsB4wNi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 27, 2025

فيلم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي

من المقرر عرض الفيلم الفرنسي Chien 51- خارج المسابقة الرسمية- كفيلم الختام. تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث تُقسّم باريس إلى ثلاث مناطق تفصل بين الطبقات الاجتماعية، ولا أحد يستطيع الهروب من ALMA، وهو نظام ذكاء اصطناعي تنبؤي أحدث ثورة في عالم إنفاذ القانون. عندما يُغتال مُبتكر ALMA، تُجبر ساليا، العميلة البارزة، وزيم، الشرطي، على العمل معاً لحل جريمة قتل قد تكشف أسرار النظام الذي يخدمانه.

الفيلم من بطولة جيل ليلوش، أديل إكسارشوبولوس، لويس جاريل، رومان دوريس، فاليريا بروني تيديشي، أرتوس، لالا آند سي، ستيفان باك، توماس بانجالتر، السيناريو لـ أوليفييه ديمانجيل، سيدريك جيمينيز، ومن إخراج سيدريك خيمينيز.

أقسام مهرجان فينيسيا السينمائي

من المقرر أن يشهد الحفل توزيع جوائز الدورة الحالية على أبرز الأعمال المشاركة في مختلف أقسام المهرجان، وفي مقدمتها المسابقة الرسمية التي يتنافس فيلمها الفائز على جائزة الأسد الذهبي. كما تُمنح جوائز أخرى ضمن مسابقة آفاق – Orizzonti، ومسابقة الأضواء الكاشفة – Spotlight، إلى جانب الأعمال المعروضة خارج المسابقة الرسمية، وقسم الكلاسيكيات المخصص للأفلام الوثائقية.

أبرز النجوم على مدار أيام المهرجان

شهد المهرجان حضور مشاهير السينما العالمية، وأبرز نجوم وصناع الفن فى العالم خلال حفل الافتتاح والأيام التالية له، بالإضافة لعدد من المراسلين والصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث، وحرص النجوم على إعطاء التوقيعات لمعجبيهم الذين تهافتوا للحصول عليها، خلال التفافهم حول السجادة الحمراء، لمقابلة النجوم، الذين تألقوا على «الريد كاربت» بإطلالاتهم الأنيقة، ومنهم كلير هولت، باربرا بالفين، الإيطالية روز فيلاين، كيت بلانشيت، تيلدا سوينتون، فرناندا توريس، هيدي كلوم وابنتها ليني كلوم، مارغريتا فيكاريو، جوليا دوكورنو، باولا توراني، جورجيو باسوتي، شانون مورفي، جوي بيكينو، ليندا ميسيركلينغر، سيلفا جريلي، جورج كلوني، ريا أبي راشد، جوليا روبرتس، آدم ساندلر، دواين جونسون، وإدريس ألبا، إيميلي بلانت، دواين جونسون، إيما ستون، والمزيد.

لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي

المسابقة الرئيسية

View this post on Instagram A post shared by La Biennale di Venezia (@labiennale)

ألكسندر باين، رئيس لجنة التحكيم. والأعضاء هم: ستيفان بريزي، مورا ديلبير، كريستيان مونجيو، محمد رسولوف، فرناندا توريس، تشاو تاو.

قسم آفاق (أوريزونتي)

جوليا دوكورناو، رئيسة لجنة التحكيم، والأعضاء هم: يوري أنكاراني، فرناندو إنريكي خوان ليما، شانون مورفي، راميل روس.

جائزة لويجي دي لورينتيس لأفضل فيلم أول

شارلوت ويلز، رئيسة لجنة التحكيم، والأعضاء هم: إيريج سهيري، وسيلفيو سولديني.

كلاسيكيات فينيسيا

توماسو سانتامبروجيو، رئيس لجنة التحكيم، وتتألف لجنة التحكيم التي يرأسها من 24 طالبًا، يُرشح كل منهم من قِبل أساتذة دراسات السينما من جامعات إيطالية مختلفة.

قسم فينيسيا إيميرسيف

إليزا ماكنيت، رئيسة لجنة التحكيم، والأعضاء هم: غوينيل فرانسوا، وبوريس لابي.

قسم أيام المؤلفين

داغ يوهان هاوجيرود، رئيس لجنة التحكيم، والأعضاء هم: فرانشيسكا أندريولي، لينا سوالم، جوش سيجل، سفيان الفاني، مصور سينمائي تونسي

جائزة غولدن غلوب إمباكت للأفلام الوثائقية

هيلين هوني، صحفية ألمانية ورئيسة غولدن غلوب

جيرالين دريفوس، منتجة أمريكية ومؤسسة مشاركة لشركة إمباكت بارتنرز

جاريل جيروم، ممثل أمريكي

ريجينا ك. سكالي، منتجة أمريكية ومؤسسة مؤسسة أرتميس رايزنج

إدواردو بونتي مخرج أفلام إيطالي

ميسان ساجاي

دانييل توركوف

تيو يو

