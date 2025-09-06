أحدث ظهور لـ أنغام رفقة إلهام شاهين وليلى علوي في الساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جديدة من إجازتها بالساحل الشمالي، وظهرت فيها برفقة الفنانة أنغام وليلى علوي وإيناس الدغيدي.

أنغام تستمتع بالصيف برفقة صديقاتها

عبرتعن محبتهاوسعادتها بتجاوزها محنتها الصحية الأخيرة وكتبت تعليق قالت فيه: "كلنا بنحبك يايا أغلى الغاليين ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة ويبارك لك ودايما يارب فى خير وأحسن صحه وأكبر نجاح".

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا الكثير من التعليقات التي أبدوا من خلالها سعادتهم بتعافي أنغام وعودتها لممارسة حياتها الطبيعية من جديد، خاصةً وأن الفترة الماضية شهدت معاناتها من أزمة صحية كبيرة استدعت تدخل جراحي كبير.

وكان أول ظهور فعلي لأنغام بعد عودتها من الرحلة العلاجية في ألمانيا عندما حضرت حفل فرقة "كايروكي"، الذي أُقيم في ختام فعاليات مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة، وكشف وقتها أمير عيد نجم فرقة "كايروكي" عن مفاجأة للجمهور، وأعلن عن وجود أنغام في الحفل وقال: "حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل وألف سلامة عليها"، ليتفاعل الجمهور معها هاتفين باسمها لتقوم أنغام من مكانها لتحية الجمهور لتبدو بصحة جيدة.

عودة أنغام لمصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا

عادت أنغام إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وبعد ساعات من وصولها لمصر تحدثت لجمهورها من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأكدت أنها سعيدة بكم الحب الذي تلقته من جمهورها وأًصدقائها خلال هذه المحنة، وقالت أن الدعوات الصادقة كانت سر شفائها وصبرها لتجاوز هذه الوعكة الصحية، ووعدت جمهورها بلقاء قريب على المسرح لتقدم لهم باقة من أهم أغانيها.

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)

أنغام تلتقي جمهورها في هذا الموعد

ومن ناحيةٍ أخرى، نفت الفنانة أنغام ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إلغاء حفلها المنتظر في العاصمة البريطانية لندن، بسبب حاجتها للمزيد من الوقت للتعافي من إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، لإزالة كيس من البنكرياس، مؤكدة أن الحفل سيُقام في موعده المقرر دون أي تغيير.

ويُعد هذا الحفل هو الأول لأنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة، حيث ستلتقي جمهورها مساء الثلاثاء 23 سبتمبر على مسرح رويال ألبرت هول العريق في العاصمة البريطانية لندن، بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات.

