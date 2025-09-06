نجوم شاركوا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - مع ختام مهرجان فينيسيا السينمائي Venice Film Festival بدورته الـ 82 التي استمرت على مدى عشرة أيام متتالية بحضور أبرز صناع السينما وأهم المخرجين العالميين والممثلين الذين سطع نجمهم في عالم هوليوود، سجل بعض النجوم مشاركتهم الأولى في المهرجان حيث لم يسبق لهم أن شاركوا بها من قبل، والملفت أن هؤلاء النجوم هم من نجوم الصف الأول والأكثر شهرة على الإطلاق، إلا أن مشاركتهم الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي تمت خلال دورة المهرجان الـ82.

تعالوا نستعرض أبرز النجوم الذين شاركوا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 للمرة الأولى.

جوليا روبرتس

في لحظاتٍ تاريخية سُجلت لها، شاركت النجمة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts ظهورها لأول مرة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، حيث قدمت فيلمها الجديد" After the Hunt" للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، شاركت أولاً في مؤتمرٍ صحفي لصنّاع ونجوم الفيلم، وبعدها ظهرت على الريد كاربت وسط تصفيق وإعجاب الحضور بمشاركتها الأولى في المهرجان، حيث اعتُبر حضور روبرتس إلى فينيسيا حدثاً تاريخياً؛ إذ لم يسبق لها المشاركة أو حتى الظهور كضيفة شرف في أي من دوراته السابقة، وأتى ظهورها الأول وسط قائمة حافلة بالنجوم تضم جورج كلوني، إيما ستون، كيت بلانشيت، ما جعل من الدورة الـ82 واحدة من أكثر الدورات بريقاً في السنوات الأخيرة.

إيميلي بلانت

ومن النجمات اللواتي شاركن في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، النجمة العالمية إيميلي بلانت Emily Blunt وذلك من خلال فيلم" The Smashing Machine" مع النجم العالمي دواين جونسون، لتسجل بهذا الفيلم مشاركتها الأولى في فعاليات المهرجان العريق على مدار مشوارها الفني، وقد لفتت بلانت الأنظار إليها في الريد كاربت، ليس فقط بإطلالتها الآسرة، بل أيضاً بمكانتها المتصاعدة في المشهد السينمائي العالمي، مؤكدة مجدداً أنها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

دواين جونسون

كذلك سجل النجم العالمي دواين جونسون Dwayne Johnson الشهير بـ"ذا روك"، مشاركته الأولى بمهرجان فينيسيا السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ82، وذلك من خلال أحدث أفلامه The Smashing Machine، حيث أطل جونسون برفقة النجمة إيميلي بلانت -التي سبق وذكرنا أنها تشارك أيضاً للمر الأولى في المهرجان- على السجادة الحمراء، ولفت الأنظار بنحافته المفرطة التي فاجأت جمهوره ومحبيه، حيث بدا أنه خسر الكثير من وزنه.

نجوم فيلم هجرة

شارك فيلم "هجرة" ونجومه للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بعد إعلان الأخير عن اختيار فيلم المخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين ليُعرض لأول مرة عالمياً ضمن قسم الأضواء (Venice Spotlight Competition) في دورته الـ82، في حدث يعكس صعود السينما السعودية إلى منصات عالمية مرموقة، وبدا واضحاً من نجوم الفيلم مشاركة أبطاله في مهرجان فينيسيا للمرة الأولى وعلى رأسهم النجم السعودي نواف الظفيري الذي عبّر عن مشاركته قائلاً: "إنها لحظة تاريخية ومصدر فخر عظيم، فقد حملت اسم المملكة العربية السعودية على منصة عالمية مرموقة"، تتمحور أحداث فيلم "هجرة" حول رحلة ثلاث نساء سعوديات من أجيال مختلفة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ترافق الطفلة جنى (12 عاماً) جدتها الصارمة وشقيقتها المراهقة سارة (18 عاماً)، لكن الرحلة تتحول إلى مأساة باختفاء سارة قبل الوصول إلى مكة. لتبدأ الجدة والحفيدة رحلة بحث شاقة عبر الصحراء، تكشف أسراراً عائلية مدفونة وتبرز الفجوة بين الأجيال النسائية، ويشارك في البطولة إلى جانب نواف الظفيري: خيرية نظمي، لمار فادن، براء عالم، رغد بخاري، وعبدالسلام الحويطي.

أمير المصري

لفت الفنان أمير المصري الأنظار خلال عرض فيلم "100 Nights Of Hero" في اليوم ما قبل الأخير من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بظهوره الأنيق، حيث سجل مشاركته الأولى في المهرجان، وحرص على الحضور إلى جانب المخرجة جوليا جاكمان وباقي فريق العمل، وأشاد عدد من النقاد بالحضور القوي لأمير المصري داخل الفيلم، مؤكدين أن مشاركته تمثل خطوة إضافية في مسيرته العالمية، بعد سلسلة من الأعمال التي أثبتت موهبته على الساحة الدولية، كما استقبل الجمهور العمل بحفاوة كبيرة تُوّجت بتصفيق حار استمر لعدة دقائق، تقديراً لما حمله من رؤية بصرية وسردية مغايرة، الفيلم البريطاني "100 Nights Of Hero" مستوحى من الرواية المصوّرة الشهيرة للكاتبة إيزابيل جرينبيرج، وتبلغ مدته نحو 90 دقيقة، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من: إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت، ويجمع الفيلم بين أبعاد رومانسية وخيالية في إطار بصري يقدّم القصص النسائية من منظور مختلف.

