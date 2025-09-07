ظهور صور مفبركة لـ جيهان خليل.. ما علاقة ياسمين صبري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - أُثيرت حالة من الجدل حول الفنانة جيهان خليل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر تداول صورًا ومنشورات عبر منصات التواصل الإجتماعي، يُشير أصحابها إلى خضوعها لعمليات تجميل، لتكون أكثر شبهًا من الفنانة ياسمين صبري، وهو ما سينعكس على حجم نشاطها الفني.

جيهان خليل أعربت عن استياءها الشديد من تلك الصور المتداولة، والتي أكدت أنها غير حقيقية ومفبركة وخضعت لبرامج تعديل الصور، فيما وصفت الحالة برمتها بـ "التفاهة، وأقرب إلى حملات تشويه، وتحمل في طياتها الكثير من الأذى".

أنا في حالي.. ومش معاكم على الكوكب

"علاقتي بزميلاتي قائمة على المحبة والاحترام"

وكتبت جيهان خليل، عبر حسابها على "فيس بوك": "أنا عمري مارديت على التفاهة دي، بس يا جماعة الموضوع كبرتوه قوي.. حملات وفوتوشوب لجسمي ووشي.. الغرض من كل ده إيه؟.. و حاسة إن لو سكت أكثر من كده هيتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي.. ده بيتعمل عليّا من زمان بس مزودين العيار حبتين اليومين دول.. مالقتوش حد غيري ده أنا في حالي قوي في حالي جدًا والمشكلة إني مش معاكم على الكوكب".وتابعت: "والله الموضوع أبسط من كده، لا محتاج أذية ولا حملات ولا أي حاجة، وده بقى علشان الترند ولا علشان الشغل ولا فضى و لا محاولة أذية من باب الشر وخلاص، ده غير إنه علاقتي بزميلاتي كلهم بدون استثناء كلها محبة واحترام وده اللي جوه قلبي.. يا ترى الخطوة الجاية إيه؟".

ومازحت صُنّاع تلك الصور المفبركة، بقولها: "وبعدين عايزين تعملو فوتوشوب لوشي وجسمي خليكم بروفيشنال.. اعملوه بحيث مايبنش ده شكل اليانز من إنسان.. قولولي وأنا أبعتلكم صوري على المسرح زمان.. موحشة نفسي وحاطة على وشي حاجات غريبة و مخلية نفسي مرة عجوزة ومرة بلايتشو وشنب وراجل وهالات وكله".

وأضافت: "الموضوع مش موضوع جمال أبدًا.. أنا عمري ما حطيت نفسي مع الجميلات.. مش حتتي حقيقي، مش حاسة إنه ده تصنيفي بكل صدق.. بيدخلونا معارك مش بتاعتنا.. الحياة أساسًا صعبة بجد والتحديات كبيرة، وأنت في حتة ثانية خالص من العالم شغلاك، ويجي حد تافه يحط اسمك في حاجة أتفه منه".

جيهان خليل تتعاون مع وفاء وأيتن عامر في مسرحية جديدة

وفي سياقٍ آخر، تخوضتجربة مسرحية جديدة، تحمل اسم "فيلم رومانسي"، والمُقرر تقديمها على خشبة مسرح زعبيل في دبي، اعتبارًا من يوم 17 سبتمبر الجاري، وهي بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، حاتم صلاح، محمد جمعة، نانسي صلاح، هبة عبد العزيز، شريف حسنين والعمل تأليف أحمد الملاوني، وإخراج محمد جبر.

وتدور أحداثها حول فتاة تؤمن أنّ الحب مستحيل، إذ نشأت على يد أم متشائمة تجاه الحب، ولكن بعد حادث غريب، تتحوّل هذه الفتاة من مهملة إلى محبوبة، حيث تنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتغير حياتها بالكامل، وتكتشف أن السعادة الحقيقية تبدأ بحب النفس أولًا.

