فهد المطيري لـ"الخليج 365": أُراهن على نجاح فيلم "القيد" وهو يتحدث عن ثقافاتنا القديمة بشكل مختلف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - راهن الفنان فهد المطيري المُلقب بـ"أبو سلو" على نجاح الفيلم السينمائي "القيد"، وذلك خلال تواجده بالعرض الخاص للعمل بالرياض بموفي سينما بالحياة مول بحضور أبطال الفيلم.

وقال فهد المطيري لـ"الخليج 365": فيلم "القيد" من الأفلام الجميلة التي سيراها المشاهد بدور السينما، وهو متاح الآن ويتم عرضه بالسينما، وأجسد فيه دور "حباب"، وهو أقرب رفاق رماح"، مرِح وطيب القلب وهو من ضمن مجموعة الحنشل.

وأضاف المطيري قائلاً: "وهو فيلم ثقيل ولطيف وهو صراع بين الخير والشر وقصة تتناول الثأر وحقبة زمنية ما يقارب 100 عام، وهي تجربة جديدة بالنسبة لي وكذلك أستطيع أن أقول عنها إنها لطيفة".

واستكمل قائلاً: "والعمل بذلنا فيه جهداً جباراً، وسيلاحظ المشاهد ذلك عند رؤيته للفيلم، وأتمنى أن ينال استحسان محبي ورواد السينما بالسعودية والخليج وكذلك الدول العربية، وكل ما أستطيع قوله إنه عمل بُذل فيه مجهور كبير وصنعناه بجب وأتمنى التوفيق له.

هل واجه فهد المطيري اي صعوبات بالعمل؟

وأكد فهد المطيري أنه لم يواجه أي صعوبات بالعمل قائلاً: "من المفترض أننا لم نواجه صعوبات بالعمل؛ لأننا عملنا مع شركة منتجة رائعة، ذللت جميع الصعوبات أمامنا، وكانت داعمة لنا، وكل ما واجهنا هو شيء غير إرادي وهو الطقس، ولكن ذللت كل الصعوبات المتعلقة بهذا الأمر تجاوزناها ولله الحمد، ووفرت كل شيء لنا، واستطعنا أن نعمل براحة ولله الحمد".

وعن توقعاته للفيلم قال المطيري: "القيد نوع جديد من الأفلام بالسينما السعودية، ويتحدث عن ثقافاتنا القديمة وخاصة أن ثقافاتنا مليئة بالقصص الثرية والجميلة والغريبة، وبإذن الله تجد أصداء جميلة عند عرضها، وشخصيا أراهن على نجاحه.

وكشف المطيري عن أعماله القادمة قائلاً: "أحضر حالياً لعدة أعمال منها فيلمان سينمائيان للعام القادم 2026، ولكن لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها الآن لأنه لم يُسمح لنا بعد".

فيلم "القيد"

من إنتاج تلفاز 11 ومن إخراج حسام حلوة، وتأليف الكاتب أحمد الحقيل، ومن بطولة الفنان يعقوب الفرحان، خالد عبدالعزيز، حسام الحارثي، فهد المطيري، سعد الشطي، عاصم العواد، عبدالرحمن صالح، إبتسام أحمد، الطفل سلمان الشطي، تقي مرهون.

وهو عمل تشويقي تاريخي تم تصويره في الصحراء، يتناول العمل رحلة انتقام محفوفة بالمخاطر يقودها "سعود" ضد "رماح"، تكشف صراعاً في عشرينيات القرن الماضي، شمال الجزيرة العربية، تبدأ رحلة "سعود" للانتقام من "رماح" بعد أن قتل ابنة عمه "شما"، وسرق مواشيهم، والصحراء تتحول إلى مسرح للقسوة والولاء والخيانة؛ حيث يكتشف الجميع أن أصعب معركة ليست ضد العدو، بل ضد القيود التي تسكن داخلهم.

آخر عمل عُرض للفنان فهد المطيري

وكان آخر عمل عُرض للفنانهو فيلم "فخر السويدي"، وهو فيلم سعودي تدور أحداثه حول ثانوية السويدي الأهلية، يقرر قائد المدرسة "شاهين دبكة" الذي جسد دوره فهد المطيري، باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه؛ ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنان فهد المطيري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، فيصل الأحمري، ياسين غزاوي، علياء محمد بالإضافة إلى آخرين.

أما آخر مسلسل عُرض له فهو مسلسل "عايشين معانا"، وهو عمل فني يمزج بين الفانتازيا والخيال بأسلوب غير مسبوق في الدراما الاجتماعية العائلية السعودية، وهو من كتابة علاء حمزة وإخراج مشاري المزيد، وتدور القصة حول عائلة من الجن، تتنكر في أجساد عائلة من الإنس، وتأتي لتعيش في أحد أحياء مدينة الرياض، بغرض الوصول إلى خاتم يبحث عنه الجن منذ ألفي عام، وعرفوا مؤخراً أنه موجود لدى شاب سعودي يدعى "سليمان" ويجسد الشخصية الفنان فهد المطيري، وعليهم القيام بالمستحيل للوصول إلى هذا الخاتم وإرجاعه إلى عالم الجن.

المسلسل من بطولة الفنان خالد صقر، عائشة كاي، مصعب المالكي، أحمد الكعبي، رغد إبراهيم، فهد المطيري، سعد الشطي، سماح زيدان، وفاطمة الشريف.

