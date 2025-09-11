لقاء عاجل بين الأمير هاري والملك تشارلز بعد قطيعة ثمانية عشر شهرًا

بعد أكثر من عام ونصف من الجفاء، اجتمع الأمير هاري بوالده الملك تشارلز الثّالث في كلارنس هاوس بلندن، في جلسة شاي خاصّة استمرّت نحو خمس وخمسين دقيقة، وفق ما أكّد قصر باكنغهام.

وجاء اللقاء بعد مشاركة دوق ساسكس في فعاليّة علميّة بجامعة إمبريال كوليدج، إذ بدا في عجلة من أمره وهو يودّع جمهوره قائلًا: “تأخّرت كثيرًا، يجب أن أذهب”. ليتضح لاحقًا أنّ السّبب هو التوجّه إلى لقاء والده لأوّل مرة منذ فبراير ٢٠٢٤ عند إعلان إصابة الملك بالسّرطان.

العلاقة بين هاري والعائلة المالكة توتّرت منذ تخلّيه وزوجته ميغان ماركل عن أدوارهما الملكيّة وانتقالهما للولايات المتّحدة، لتتعمّق الأزمة بعد مشاريع شخصيّة تضمنت كتبًا ومقابلات كشفت تفاصيل من حياة العائلة الخاصّة. كما زاد الخلاف بعد خسارة هاري استئنافه على قرار سحب الحماية الأمنيّة المموّلة من الدوّلة.

الخطوة الأخيرة اعتبرها كثيرون مؤشّرًا على بداية تقارب جديد، قد يفتح الباب أمام مصالحة أوسع بين أفراد العائلة الملكيّة.