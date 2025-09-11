أزمة ماليّة تلاحق الممثّل التركيّ جيهون مانجر أوغلو وتثير الجدل

شهدت السّاحة الفنّيّة في تركيا جدلًا واسعًا خلال الأيّام الأخيرة بعد تداول تقارير إعلاميّة تحدّثت عن تورّط الممثّل جيهون مانجر أوغلو (نجم مسلسل المنظمة والتفاح الحرام وحطام) في أزمة ماليّة كبيرة شملت قروضًا مصرفيّة وديونًا من السّوق المحليّ.

المعطيات الّتي جرى تداولها تفيد بأنّ مانجر أوغلو حصل على مبالغ ضخمة من البنوك وصلت إلى ملايين الليرات، إلى جانب استخدام بطاقاته الائتمانيّة بأرقام مرتفعة، قبل أن يلجأ إلى الاقتراض من أفراد وشركات بحجّة الاستثمار وهو ما ضاعف حجم التزاماته الماليّة الّتي تعدّت العشرة ملايين ليرة.

الأزمة أخذت منحى أكثر إثارة، بعدما ظهر الممثّل مع زوجته في رحلة إلى جزيرة بالي، بينما كان عدد من الدّائنين يحاول التواصل معه دون أن ينجح في ذلك، إذ تبيّن أن هاتفه مغلق والعنوان الّذي كان قد قدّمه لم يعد صالحًا، كما أن زوجته أكّدت إنفصالها عنه.

هذا الغياب المفاجئ عزّز شكوك المتضرّرين من التّعاملات الماليّة، وفتح الباب أمام تكهّنات باحتمال وجود شبهات احتيال، خصوصًا في ظلّ غياب أيّ توضيح رسميّ من الفنّان حول ما يجري، الأمر الّذي انعكس سلبًا على صورته أمام الرّأي العام وأثار تساؤلات حول مستقبل مسيرته الفنّيّة.