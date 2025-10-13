مسلسلات رمضان 2026: ماغي بو غصن تعلن انطلاق تصوير بالحرام من بطولتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:07 صباحاً - كشفت الفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها على إنستغرام عن اسم مسلسلها الجديد الذي سيعرض في رمضان 2026، وسيحمل عنوان "بالحرام" حيث نشرت ماغي بو غصن صورة الكلاكيت لتعلن من خلالها انطلاق كاميرا مخرج العمل فيليب أسمر للبدء بتصوير العمل بيومه الأول بتاريخ اليوم12-10-2026. وذكرت أنها لم تعد تستطيع الانتظار أكثر لتكشف عن الاسم. وعلقت بحماس على الصورة "لا استطيع الانتظار بعد الآن، بالحرام رمضان 2026 انطلقنا.. يا رب".

ماغي بو غصن ستطلّ بشخصية جود في مسلسل "بالحرام"

اكتفت الفنانة ماغي بو غصن بإعطاء هذه المعلومات عن مسلسلها "بالحرام" الذي سيبصر النور في رمضان المقبل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، إلا أنها في وقت سابق أفصحت عن الاسم الذي ستطلّ به في المسلسل ألا وهو جود حين نشرت عبر حسابها على إكس صورة وضعت عليها عبارة "جود قادمة رمضان 2026". المسلسل من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر شريك النجاحات في مسلسلات الفنانة ماغي بو غصن بأكثر من عمل، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز". وعلم أن الفنان طوني عيسى سيشاركها البطولة إلى جانب أسماء أخرى سيعلن عنهم قريبًا ومن المتوقع ككل عام أن يحتل مسلسل الفنانة ماغي بو غصن مرتبة مهمة بالإنتاجات في موسم رمضان حيث بات ينتظرها المشاهدون سنويًا في شهر رمضان المقبل. مسلسل "بالحرام" وانطلاقًا من عنوانه، يبدو أنه دراما اجتماعية ستتطرق للعديد من المواضيع الشائكة إنسانيًا في المسلسل. فور إعلانها الخبر، انهالت التعليقات المهنئة للفنانة ماغي بو غصن على البدء بتصوير مسلسل "بالحرام" ومنهنّ: ماريلين نعمان، سارة أبي كنعان، غادة عبد الرازق، وديما الجندي وكارول عبود وجيسي عبده وغيرهن العديد اللواتي تمنين حظًا موفقًا للمسلسل ونجومه.

ماغي بو غصن تتحدث لـ الخليج 365 عن دورها في مسلسل بالحرام



وفي حديث مقتضب لـ "الخليج 365" مع الفنانة ماغي بو غصن من حفل الموريكس دور 2025 عن الشخصية، ذكرت أنها ستقدم شخصية صعبة قائلة: " الشخصية بالنسبة لي هذه السنة صعبة لأن المشاهد التي ستظهر بها صعبة، ولكنني سعيدة لأنها صعبة وهي بذلك تجسد تحديًا جديدًا بالنسبة لي". وعن النجم الذي سيشاركها البطولة أجابت مازحة للامتناع عن ذكر الاسم. فيما راحت تنظر إلى زوجها الذي كان يقف إلى جانبها وأضافت ضاحكة" جمال"، في إشارة إلى زوجها المنتج جمال سنان.

وكانت الفنانة ماغي بو غصن قد أطلت في وقت سابق ونشرت حينها عبر حسابها على إكس أنها اشتاقت لمتابعيها وأخبرتهم أنها تدرك مدى شوقهم لمعرفة تفاصيل بشأن مسلسلها القادم لموسم رمضان 2026 وأطلعتهم أنها منشغلة بالتحضير لعملها الجديد ومغرمة بالعمل والشخصية التي ستقدمها من خلاله. وقد ونشرت ماغي بو غصن حينها صورة لها وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر وأطلت بملامح جدية أرفقتها بالتعليق التالي: "اشتقتلكن كتير بعرف عم تسألوا وبدكن معلومات وتفاصيل وأخبار.. بس بدكن تصبروا شوي لأن في أخبار كتير كتير كتير كتير حلوة شغلة وحدة فيي قولها.. انّي غرقانة بالمسلسل الجديد والشخصية الجديدة ومغرومة فيهن وبسسسس! بحبكن".

