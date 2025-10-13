شكرا لقرائتكم خبر «حروف على الخط».. ورشة ضمن أنشطة معرض «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ورشة عمل بعنوان «حروف على الخط»، قدمتها الفنانة التشكيلة شذى شعبط، على نحوٍ جمع الرسم والكتابة.

وكشفت شعبط عن كيفية تحويل الخطوط إلى نصوص مكتوبة والعكس، من خلال الدمج بين الفن والأدب، والتعريف بأبرز محطات بالفنون التشكيلية، مقدمة لمحة عن الكتابة وأهميتها، والارتباط الوثيق بين الفنون التشكيلية والكتابة.

واستعرضت نماذج لرسوم تجريدة، فيما تضمنت الورشة النشاط رسم بعض المواقف والمشاعر الإنسانية الخاصة، على نحو حظي بتفاعل من الحضور.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب اختتم فعالياته السبت 11 أكتوبر الحالي، بعدما استمر 10 أيام متواصلة بمقره بحرم جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن.