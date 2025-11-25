«الداخلية» تعلن الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال عيد الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أهمية الاحتفال بعيد الاتحاد، المناسبة الوطنية الغالية، بصورة حضارية تعكس القيم الإيجابية لدولة الإمارات.

ودعا العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس المجلس، الجمهور إلى الالتزام بالقوانين والتدابير الوقائية، والمحافظة على سلامة المجتمع، وسلاسة حركة المرور كما هو معتاد في الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية الضوابط القانونية المنظمة للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ 54، مؤكدة أن هذه التعليمات تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطريق، والحد من أي ممارسات قد تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات.

شملت الضوابط الالتزام بالملصقات المعتمدة فقط، ومنع وضع أي شعارات أو علامات أو ملصقات غير مرتبطة بعيد الاتحاد وفق الضوابط والشروط المعتمدة، ومنع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية على الطرق العامة، وعدم تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق أو التسبب في عرقلة المرور بأي شكل.

وتضمنت أيضاً عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح، ومنع خروج الركاب من النوافذ أو فتحة سقف المركبة نهائياً، وحظر القيام بالحركات الاستعراضية أو السلوكيات الخطرة على الطرق الداخلية والخارجية، وأهمية التقيد بقواعد السير والمرور، واتباع تعليمات عناصر الشرطة.

وتم التأكيد على منع تغطية الزجاج الجانبي أو الأمامي بالملصقات أو استخدام الشّمسيات الأمامية، وحظر إضافة مواد ضجيج أو إجراء تعديلات غير مرخصة على هيكل المركبة أو المحرك أو الزوائد التي قد تعيق الرؤية، وعدم ارتداء الأوشحة إلا الخاصة بعيد الاتحاد، ومنع استخدام بخاخات الرش (سبريه الحفلات) من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة، ومنع رفع صوت الأغاني والأناشيد باستثناء المعتمدة والخاصة بعيد الاتحاد، وعدم طمس أو تغطية لوحات الأرقام أو تغيير لون المركبة أو تعتيم الزجاج الأمامي أو تلوينه.

ومن بين الضوابط التي تم الإعلان عنها، التزام محال الزينة بالضوابط، ويُحظر عليها تركيب أي ملصقات أو أعلام باستثناء علم دولة الإمارات أو الملصقات المعتمدة، ومنع رفع أعلام الدول الأخرى خلال فترة الاحتفال، باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مركبة تخالف التعليمات، بما في ذلك تحرير المخالفات وحجز المركبات غير الملتزمة بالضوابط والإرشادات.

ودعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى التعاون والاحتفال بروح وطنية ومسؤولية، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، والتزامها الدائم بالأمان والاحترام المتبادل على الطرق.