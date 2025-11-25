شاهد بالفيديو.. حكومة “تأسيس” تصدر أوامر بالقبض على البرهان والعطا ومناوي وتطالبهم بتسليم أنفسهم لمركز شرطة الفاشر وتناشد المواطنين على مساعدتها في القبض عليهم

- 1/2
أصدرت حكومة “تاسيس”, عبر ما أسمتها باللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات بالفاشر، بمدينة نيالا, أوامر بالقبض على عدد من الشخصيات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر رئيس اللجنة أحمد النور الحلا, بيان أعلن فيه أصدارهم لقرارات بعد التحقيق في مزاعم انتهاكات الفاشر.
قائمة المطلوبين ضمت رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, ومساعده الفريق أول ياسر العطا, إضافة لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي, ووزير المالية جبريل إبراهيم, وبعض الشخصيات الأخرى.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد طالب رئيس اللجنة الشخصيات التي صدر في حقها أمر قبض بتسليم أنفسهم لقسم شرطة الفاشر, كما ناشد المواطنين على مساعدتهم في القبض عليهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
