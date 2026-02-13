سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-02-2026

يسجل سعر البتكوين مكاسب طفيفة وحذرة في تداولاته اللحظية الأخيرة، لكنه لا يزال يتحرك بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط يفرض نفسه على المدى القصير، هذا المسار يتلقى دعماً إضافياً من استمرار تداول السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي الضغوط السلبية قائمة ويحد من فرص أي تعافٍ في الأجل القريب.

وفي الخلفية من ذلك تتزايد التحذيرات مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعزز احتمالات عودة البائعين للسيطرة.

بناءاً على ما سبق فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر البتكوين خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 68,000$، ليستهدف اولى مستويات الدعم عند سعر 64,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63,000$ ومستوى المقاومة 68,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط