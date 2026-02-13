الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:09 صباحاً - قائمة من أهم الأعمال.. قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة الحياة

شبكة التلفزيون الحياة من أكبر الشبكات المشهورة في الوطن العربي والتي تحقق نسب مشاهدة عالية جدا ومؤخرا أعلنت الشبكة عن قائمة المسلسلات التي سيتم عرضها على شاشة الحياة والحياة دراما أثناء شهر رمضان القادم ومن الجدير بالذكر أن الكثير ينتظر مسلسلات رمضان حيث هناك باقة كبيرة من المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان 2026 وفي هذا المقال سوف نتحدث عن هذه المسلسلات وخاصة المسلسلات التي ستعرض على قناة الحياة والحياة دراما وأبرز النجوم والممثلين الذين سيكون لهم ظهور خاص في شهر رمضان.

مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2026

شبكة تليفزيون الحياة والتي تعتبر أحد أشهر شبكات القنوات الفضائية أعلنت قائمة المسلسلات التي سوف تعرضها في شهر رمضان ومن أبرزها ما يلي.

مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري هو واحد من المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان على قناة الحياة والمسلسل بطولة النجم أحمد داش وعصام وعمر ومي الغيطي الشامي ومحسن منصور وياسمين العبد ونور ايهاب وعدد كبير من الممثلين الذين سيكون لهم ظهور خاص أثناء عرض المسلسل، والمسلسل من إخراج نادين خان.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من المسلسلات التي سيتم عرضها على شبكة تلفزيون الحياة في رمضان القادم والمسلسل من بطولة النجمة ريهام حجاج وخالد الصاوي بالإضافة إلى عصام السقا وسلوى خطاب ورشدي الشامي، و الممثلة رحاب الجمل، وجوري بكر، وعدد آخر من الممثلين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل مليحة

مليحة مسلسل جديد سيتم عرضه في رمضان 2026 ومن بطولة النجمة ميرفت أمين وماجد زكي وأشرف زكي وحنان سليمان وأمير المصري وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت الجزار.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من أكثر مسلسلات التي ينتظرها الجمهور وهذا نظرا لأن المسلسل من بطولة الفنان ذو الشعبية الكبيرة مصطفى شعبان بالإضافة إلى مشاركة هاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وانتصار ومشاركة سلوى خطاب والممثل أحمد عبدالله محمود وسلوى عثمان، وأحمد بدير، والممثل محمد أبو داوود، والفنانة هالة مرزوق، والممثل مصطفى حشيش وعدد كبير من الممثلين الكبار الذين سيكون لهم ظهور رائع اثناء المسلسل، والمسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.