الضمان الاجتماعي يوضح خطوات إضافة تابع وتحديث البيانات

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - من خلال سعي المملكة الدائم إلى توفير حياة كريمة لمواطنيها وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين السعوديين.

قامت وزارة الموارد في المملكة بعمل نظام ضمان مطور اجتماعين هدفه تقديم الدعم للأفراد المستحقين، ومساعدتهم في التحول من أفراد يحتاجون إلى الدعم إلى أفراد منتجين أصحاب عمل.

وكان الضمان المطور قد وضع عددا من الشروط من أجل الاستفادة من الدعم المادي المقدم من الدولة، والتأكيد على أنه لن يقدم إلا لمن يستحق ويكون بالقدر الكافي له.

وأكد على أن يتم احتساب الدعم بناء على عدد الأفراد التابعين والدخل الشهري للأسرة.

أتاح الضمان الاجتماعي إضافة بعض التابعين وتحديث البيانات، ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:

يتم الدخول على البرنامج المخصص للضمان من هنا.

تسجيل الدخول يكون من خلال الاسم وكلمة السر الخاصة بالمستفيد.

اختيار من الخدمات طلب إضافة تابع.

كتابة البيانات للتابع.

إرفاق الأوراق ورفعها من خلال الضمان.

في النهاية ضرورة القيام بالضغط على حفظ البيانات ثم طلب الإرسال.

شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي في السعودية

هناك عدة شروط يتم من خلالها قبول طلب الفرد لصرف الدعم من الضمان وهذه الشروط هي ما يلي: