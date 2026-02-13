إجراءات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة: خطوات وشروط

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةإجراءات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة: خطوات وشروط

يدور بذهن كل الأسرة التي بحاجة إلى الحصول على تمويل بشكل عاجل مع الاحتفاظ بمجموعة من الامتيازات ما هي إجراءات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسر، وذلك لأن بنك التنمية الاجتماعية يوفر عدد مهول من الامتيازات للمواطنين سواء كانوا من الأسر أو العاطلين، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض شروط قرض الأسرة من بنك التمويل.

التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يمكن التقديم على تمويل بنك التسليف من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. سجل الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد. اختر إضافة طلب جديد من القائمة الرئيسية، ثم حدد طلب الحصول على تمويل جديد. اضغط على أيقونه تقديم من قائمة البرامج في خيار منتجات الأفراد. انقر على أيقونة تقديم تمويل الأسرة من قائمة المنتجات. قم بتعبئة حقول التقديم، ومن ثم اضغط على حفظ. حدد القسط الشهري المطلوب. قم برفع كافة المستندات، ثم اضغط على اعتماد كل الملفات. بعد الإرسال احتفظ برقم طلب، لمتابعة حالته في نتائج الإجراءات.

حاسبة بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يمكن للأسر الاستفادة من خاصية الحاسبة على منصة البنك للقيام بحساب قيمة القرض وتفاصيل السداد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة بنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. ثم قم بتحديد الجنسية سواء كان الشخص سعودي أو غير سعودي. يتم بعد ذلك القيام بخطوة تحديد العمر. اختر نوع التمويل. حدد قطاع التوظيف. ثم قم بإدراج الراتب الأساسي والبدلات والالتزام الشهرية. يظهر بشكل تلقائي نتيجة الحساب إذ تتضح المدة المخصصة لسداد والأقساط الشهرية.

شروط قرض الأسرة في بنك التنمية

يضع بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لا بد من توافرها لكي يتمكن رب الأسرة من الحصول على القرض، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط ألا يزيد نصيب الفرد في الأسرة عن 3000 ريال ويحسب نصيب الفرد من خلال قسمة إجمالي راتب رب الأسرة على عدد أفرادها.

يتاح للمرأة طلب تمويل أسرة في حال كانت مطلقة او أرملة أو الزوجة المهجورة شريطة أن تعول طفلاً فأكثر.

من الضروري أن يكون عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة أو أقل.

لا يقبل الأسر التي يقل عددها عن فردين.

يسمح للرجل الذي يعول طفلاً أو أكثر فيحق له التقدم بطلب تمويل أسرة سواء كان متزوج أو أرمل أو مطلق.

في حال طلبت الزوجة المهجورة قرض فيجب ألا يقل عمرها عن (30) سنة، كما يلزم أن يكون سن أصغر أبنائها عن سنة واحدة أو أكثر حسب التاريخ الميلادي.

الحد المانع للحصول على التمويل 12,500 ريال كالدخل الشهري.

مزايا قرض الأسرة في بنك التنمية

تقدم إدارة بنك التنمية الاجتماعية عدد كبير من الامتيازات للأسر التي تحتاج إلى الحصول على قرض الأسرة، وتتمثل هذه المزايا فيما يلي:

يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال في حال لم يكن المُتقدم بالطلب قد استفاد من أحد منتجات التمويل الاجتماعي مسبقًا.

يمكن أن تمتد مدة التمويل إلى 5 سنوات.

يتم سداد الأقساط بشكل شهري.

لا يحتاج الشخص إلى دفع أي رسوم إدارية.

يتم إعفاء في حالات الوفاة أو العجز الكلي وذلك بما يتوافق مع شروط وثيقة التمويل.

شروط بنك التنمية الاجتماعية بسيطة وميسرة، وذلك لأن هدف بنك التنمية هو مساعدة الأسر على التغلب على الأزمات المادية، والقيام بالوصول إلى الحرية المالية التي يحلم بها الجميع من خلال القيام بمشاريع تجارية صغيرة تضاعف الدخل بشكل تدريجي.