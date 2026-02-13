الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1447

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1447، واجه الطلاب السعوديون صعوبة في متابعة دراستهم قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة للتعليم عن بعد تسمى مدرستي تسهل وتوفر هذه المنصة الدراسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية عملية التعلم بشكل كبير وقد استمرت هذه المنصة في تقديم خدماتها للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

إنشاء حساب في منصة مدرستي 1447 أمر سهل ويتطلب عدة خطوات بسيطة. أولاً، قم بزيارة موقع مدرستي 1447 ثم انقر على صفحة “إنشاء حساب جديد”. ستحتاج إلى ملء بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورمز المدرسة. يرجى التأكد من توفير معلومات صحيحة ومحدثة. بعد ذلك، أنشئ اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى حسابك على منصة مدرستي 1447. بمجرد اكتمال العملية، ستتمكن من الوصول إلى جميع الميزات والخدمات التي تقدمها المنصة بكل سهولة ويسر. إن إنشاء حساب في منصة مدرستي 1447 هو الخطوة الأولى نحو تجربة تعليمية شيقة ومتكاملة.

كيفية إنشاء حساب في منصة مدرستي madrasati

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من داخل المملكة العربية السعودية.

اضغط دخول منصة مدرستي للمدارس بالخارج من هنا.

اضغط على رمز الرجوع إلى المدارس الموجود على الصفحة الرئيسية.

ستظهر لك قائمة على الجانب الأعلى الأيسر وستجد رمزًا يُعرف بـ تسجيل جديد، قم بالنقر عليه.

أكتب البيانات الأساسية للمستفيد وهي:

رقم الهوية الوطنية و رقم الإقامة.

ثم أدخل رقم الهاتف.

انقر على زر تحقق.

ستصلك رسالة نصية إلى الهاتف المحمول تتضمن رمز التحقق.

أدخل الرمز الذي تم إرساله في الحقل المخصص لذلك.

ثم أنقر على تحقق.

خدمات منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

توفر المنصة العديد من الخدمات المفيدة للطلاب والمعلمين، ومن بين هذه الخدمات ما يلي:

إشعار أولياء الأمور بالتحديثات الحاصلة في المدرسة.

يتم إعلام المعلمين بتقييمات الطلاب الأكاديمية بشكل منتظم طوال العام الدراسي.

تعرض العديد من الاختبارات التي تقيس المستوى التعليمي للطلاب طوال فترة العام.

تقدم المنصة الدعم لجميع الطلاب في تحميل جميع الدورات التي تعزز مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى ذلك تقدم شروحا شاملة لكافة هذه الدورات.

يساند هذا النظام العديد من وسائل الاتصال لتحقيق أهداف التعليم.

يقوم الطلاب بالمساعدة في حل الواجبات المنزلية وتسليمها عبر الإنترنت على البوابة الإلكترونية.

تيسير الدورات التدريبية للطلاب والمدرسين.

رابط خطوات التسجيل في منصة مدرستي لولي الأمر

بإمكان ولي الأمر تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال استخدام حسابه في نظام نور واتباع الإرشادات التالية: