الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - افضل دكتور اسنان بالرياض الشفا

افضل دكتور اسنان بالرياض الشفا تعتبر من أهم التخصصات الدقيقة التي يبحث عنها بعض الأشخاص المتواجدين في حي الشفا بالرياض، حيث يعتبر تخصص الأسنان من التخصصات الطبية الدقيقة التي تحتاج إلى مهارة وخبرة، لذلك سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز أفضل طبيب أسنان في حي الشفا بالرياض.

افضل دكتور اسنان بالرياض الشفا

يوجد في مدينة الرياض نخبة ومجموعة كبيرة ومهارة في مجال طب الأسنان والذين يمتلكون شهرة كبيرة ومنهم الآتي:

الطبيب التخصص العنوان دكتورة ميادة سليم اخصائي طب الأسنان حشو وعلاج الجذور والاعصاب عيادات الحياة كلينك الطبي (العزيزية) عبدالقادر الجزائرى دكتورة ديانا ابو العلا أخصائية جراحة الفم وزراعة الاسنان عيادات رافال روز (البديعة) شارع حمزة بن عبد المطلب، العريجاء الغربية، الرياض 12976 دكتور عبدالعزيز الزهراني طبيب عام حشو وعلاج الجذور والاعصاب، تركيبات اسنان عيادات رافال روز (البديعة) شارع حمزة بن عبد المطلب، العريجاء الغربية، الرياض 12976 دكتورة الاء الشريف بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان، حاصلة على دبلوم عالي في تخصص علاج الاسنان بالليزر ‎حاصلة على عدة شهادات في مجال التدريب المتخصص و المكثف في قسم جراحة الوجه والفكين عيادات مسان الطبية (السويدي) الدائري الجنوبي الفرعي دكتور ياسين خليل بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خبرة في رسم الابتسامة عن طريق الحشوات التجميلية والتركيبات الثابتة عيادات مسان الطبية (السويدي) الدائري الجنوبي الفرعي دكتور عبدالرحمن المنصور طبيب أسنان عام- متخصص في تجميل الأسنان والحشوات عيادات بيلا (السويدي) شارع عائشة بنت ابي بكر

اقرأ أيضًا: افضل دكتور عصب اسنان بالرياض

أشهر أطباء الأسنان في الرياض

في إطار الحديث عن افضل دكتور اسنان بالرياض الشفا، يجب الحديث عن أن مدينة الرياض تشتهر بوجود العديد من الأطباء المتخصصين في مجال طب الأسنان ومنهم الآتي:

الدكتور صالح العنزي : وهو دكتور متخصص بتقويم الأسنان، سعودي الجنسية وحاصل على شهادة طب الأسنان من جامعة برغوني من فرنسا، كما أنه استاذ في كلية الطب الأسنان في السعودية، يعمل ف العنزي في الرياض، النهضة، شارع سليمان الفارسي، عيادات هلا روز.

: وهو دكتور متخصص بتقويم الأسنان، سعودي الجنسية وحاصل على شهادة طب الأسنان من جامعة برغوني من فرنسا، كما أنه استاذ في كلية الطب الأسنان في السعودية، يعمل ف العنزي في الرياض، النهضة، شارع سليمان الفارسي، عيادات هلا روز. الدكتورة انتصار فرحان : طبيبة تقويم لبنانية متخصصة بتقويم الأسنان، حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة ديجون الحكومية في فرنسا وشهادة كورس تقويم أسنان من الولايات المتحدة الامريكية اريزونا، بالإضافة إلى شهادة في تقويم الاسنان الشفاف انفيزيلاين، العنوان الرياض، الربوة، طريق عمر بن عبد العزيز الفرعي، عيادات الرعاية التامة.

طبيبة تقويم لبنانية متخصصة بتقويم الأسنان، حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة ديجون الحكومية في فرنسا وشهادة كورس تقويم أسنان من الولايات المتحدة الامريكية اريزونا، بالإضافة إلى شهادة في تقويم الاسنان الشفاف انفيزيلاين، العنوان الرياض، الربوة، طريق عمر بن عبد العزيز الفرعي، عيادات الرعاية التامة. الدكتور ماهر عدنان: طبيب تقويم بخبرة 20 عام أخصائي في تقويم الأسنان نائب وفي تقويم الوجه والفكيين، قام على مدار الأعوام بعلاج الكثير من الحالات الصعبة والمتقدمة، كما أنه يعالج حالات ازدحام الأسنان دون اللجوء إلى خلعها، العنوان الرياض، البديعة، طريق المدينة المنورة، عيادات مجمع الفارابي لطب وتقويم الاسنان.

يوجد في حي الشفا العديد من الأطباء المتخصصين في مشكلات الأسنان والذين يملكون شهرة كبيرة، وخبرة كبيرة تصل إلى سنوات في هذا المجال الدقيق.