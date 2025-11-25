شكرا لقرائتكم خبر “شاعر الراية” يواصل منافساته في الحلقة الثانية على مسرح الدرعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد الحلقة الثانية مشاركة ستة شعراء وهم:
سالم بن جديع ،و عبدالله الحارثي ، و منصور العدواني ،و سعود بن هذال من السعودية ،و أحمد المغربي من عمان و ، سعيد المنصوري من الإمارات.
فيما يترقّب كل من محمد المحلكم من السعودية، حاتم الطهيفي من اليمن ، ومانع الوايلي من السعودية، وفهد بن رتيّان من الكويت نتائج تصويت الجمهور من الحلقة الأولى، والتي ستُعلن خلال حلقة اليوم.
وتأتي هذه النسخة من برنامج شاعر الراية امتدادًا لجهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم الحراك الثقافي والشعري في المملكة، وتعزيز حضور المواهب الوطنية على المنصات الإعلامية، ضمن رؤيتها الرامية إلى صناعة محتوى نوعي يلامس ذائقة الجمهور ويرتقي بالمشهد الإبداعي السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر “شاعر الراية” يواصل منافساته في الحلقة الثانية على مسرح الدرعية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.