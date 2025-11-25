شكرا لقرائتكم خبر “شاعر الراية” يواصل منافساته في الحلقة الثانية على مسرح الدرعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف برنامج “شاعر الراية” منافساته الشعرية في موسمه الرابع، حيث يشهد مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مساء اليوم الثلاثاء الحلقة الثانية من البرنامج، والتي تُبث مباشرة عبر قناة السعودية ، وإذاعة الرياض ، ومنصتي الأولى وشاهد عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض.

وتشهد الحلقة الثانية مشاركة ستة شعراء وهم:

سالم بن جديع ،و عبدالله الحارثي ، و منصور العدواني ،و سعود بن هذال من السعودية ،و أحمد المغربي من عمان و ، سعيد المنصوري من الإمارات.

فيما يترقّب كل من محمد المحلكم من السعودية، حاتم الطهيفي من اليمن ، ومانع الوايلي من السعودية، وفهد بن رتيّان من الكويت نتائج تصويت الجمهور من الحلقة الأولى، والتي ستُعلن خلال حلقة اليوم.

وتأتي هذه النسخة من برنامج شاعر الراية امتدادًا لجهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم الحراك الثقافي والشعري في المملكة، وتعزيز حضور المواهب الوطنية على المنصات الإعلامية، ضمن رؤيتها الرامية إلى صناعة محتوى نوعي يلامس ذائقة الجمهور ويرتقي بالمشهد الإبداعي السعودي.