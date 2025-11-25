تابع الان خبر مشروع “مسام” يواصل نزع الألغام وينجح في إزالة 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مشروع “مسام” لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده المكثفة لحماية المدنيين في اليمن، حيث سجّل خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر 2025م إزالة 874 لغمًا من عدة محافظات يمنية، ضمن عمليات مستمرة تهدف لتطهير المناطق المتضررة وتحسين مستوى الأمان لسكانها.

وشملت الأعمال الميدانية تفكيك 7 ألغام مضادة للأفراد و 366 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 498 ذخيرة غير منفجرة و 3 عبوات ناسفة. وتمكّنت الفرق المتخصصة من التعامل مع مخلفات الحرب في عدد من المحافظات، منها الحديدة والضالع وحجة ولحج ومأرب وعدن وتعز، عبر عمليات دقيقة تتطلب خبرة فنية عالية لضمان حماية الأهالي وتقليل المخاطر.

وفي محافظة حجة وحدها، نزع الفريق أكثر من 293 قطعة متفجرة بين ألغام وذخائر وعبوات، بينما شهدت مأرب تفكيك أكثر من 293 لغمًا خلال الفترة نفسها، إضافة إلى جهود مشابهة في عدن وتعز ولحج والحديدة، ضمن خطة شاملة تستهدف المناطق الأكثر تضررًا.

ومع هذه العمليات، ارتفع إجمالي ما أزالته فرق “مسام” خلال شهر نوفمبر إلى 3,765 لغمًا، فيما تجاوز عدد ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع حاجز 525,499 لغمًا زرعت عشوائيًا في المناطق السكنية والطرقات والمزارع، مسببة تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال والنساء وكبار السن.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة – الذراع الإنساني للمملكة – تنفيذ مشروعه النوعي في اليمن، من أجل تعزيز سلامة السكان المحليين وتمكين الأسر من استعادة حياتها الطبيعية في بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.