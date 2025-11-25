اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني للحسان: حريصون على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب ريس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق محمد الحسان، وشهد اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، بمختلف المجالات التنموية".

ونقل المكتب تأكيد السوداني حرص الحكومة على "تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، خاصة مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار بمتابعة التعاون في إطار البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة".

وأشار رئيس الوزراء إلى "استمرار الحوارات الإيجابية بين القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية على وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ضوء العمل الوطني الإيجابي ومرجعية القانون والدستور".

