دراسة تكشف أسباب الخرف المبكر لدى الشباب

شهدت منصات التواصل الاجتماعى تزايدًا فى الحديث عن حالات الخرف المبكر لدى الشباب، رغم أن ظهوره فى سن صغيرة يُعد أمرًا غير معتاد، ووفقًا لدراسة منشورة فى National Library of Medicine، فإن ظهور الخرف قبل سن الخامسة والأربعين يُعد حالة صعبة ومعقدة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص والأسباب المحتملة للخرف الذى يبدأ قبل سن ٤٥ عامًا، فأجريت الدراسة بطريقة رصدية على مجموعة أشخاص فى مركز طبى أكاديمى متعدد التخصصات، بين أعمار ١٧ و٤٥ عامًا، وأسفر البحث عن ٢٣٥ فردًا استوفوا شروط المشاركة.

أظهرت النتائج تنوعًا كبيرًا فى أسباب الخرف المبكر، ومثلت الحالات الناتجة عن مشاكل عصبية ٣١.١٪، بينما كانت حالات أخرى مرتبطة بالضغوط النفسية والتوتر أو الاكتئاب بنسبة ٢١.٣٪. وفى المقابل، ظل سبب الإصابة غير معروف لدى ١٨.٧٪ من المرضى رغم التقييم الشامل، كما وُجد أن مشاكل النمو كانت أكثر شيوعًا لدى الأشخاص تحت سن الثلاثين، بينما كانت المشاكل العصبية أكثر شيوعًا بعد سن الخامسة والثلاثين.

المصري اليوم