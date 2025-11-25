الادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تضبط متهم بسوق (6) بالحاج يوسف و بحوزته (43070) حبة مخالفة لقانون الادوية والسموم

تمكن فريق ميداني متخصص من دائرة العمليات الفيدرالية شعبة شرق النيل يتبع للإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية من وضع حدا لنشاط إجرامي لمتهم متخصص في الإتجار وترويج حبوب التسمين الممنوعة والتي تخالف المعايير والمطابقات الصحية لوزارة الصحة بسوق (6) وبحوزته (43070) حبة مختلفة الأنواع ومجهولة المصادر وتحت مسميات متعددة وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة في إطار جهود الشعبة لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وتجفيف منابعها.

وتسديد البلاغات النوعية وملاحقة الشبكات الإجرامية بشتي أنواعها توفرت معلومات من فريق الميدان بالشعبة تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وترويج الحبوب المخدرة وحبوب التسمين المحظورة طبيا من إدارة الصيدلة و السموم بوزارة الصحة علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لضبط المتهم ووضع حدا لنشاطه الإجرامي وتقديمه للعدالة تحت اشراف مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية ومتابعة رئيس الشعبة وبقيادة ضابط شرطة ومن خلال الرصد والمتابعة الدقيقة لنشاط المتهم الإجرامي تم تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم (ع،م، ش، ا ) بسوق (6) بضاحية الحاج يوسف وبحوزته المعروضات معبأة داخل صناديق داخل جوالات بلاستيكية لعدم لفت الإنتباه وإكتشاف أمره تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (307)تحت المادة (16) ادوية وسموم بقسم شرطة الحاج يوسف برقم القبض (20165) ووضع المضبوطات معروضات بالقيد (1082) تمهيدا لتقديمه للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة