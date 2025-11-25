تكنولوجيا: هاتف RedMagic 11 Air يظهر قبل الإطلاق بترقيات ضخمة في البطارية والأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن نوبيا تستعد للكشف عن عضو جديد في سلسلة Air، رغم أن RedMagic 10 Air لم يمر عليه عام كامل منذ إطلاقه في أبريل، حين جاء بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، وكاميرتين بدقة 50 ميغابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 داخل هيكل بسُمك 7.9 مليمتر.

ورغم إطلاق الشركة لهاتف RedMagic 11 Pro عالميًا مؤخرًا، إلا أن ظهور معلومات جديدة يشير إلى أن نسخة RedMagic 11 Air أصبحت قريبة.

حتى الآن، لم تُعلن نوبيا رسميًا عن وجود RedMagic 11 Air قيد التطوير، لكن منصة TENAA كشفت عن جهاز جديد يحمل الرقم NX799J، وهو هاتف يقل سمكه عن 8 مليمتر.

ووفق الصور والمواصفات الظاهرة في قاعدة البيانات، يجمع الجهاز بين هيكل نحيف بسُمك 7.85 مليمتر وبطارية ضخمة تقارب 7,000 ملي أمبير (السعة الاسمية 6,780 ملي أمبير)، مما يرفع وزنه إلى نحو 207 غرامًا فقط، أي أكثر بمقدار 2 غرام لا غير مقارنة بـ RedMagic 10 Air.

هذه البطارية تمنح الهاتف الجديد زيادة قدرها 16.6% في السعة مقارنة بالجيل السابق، وهو تطور ملحوظ في فئة Air المعروفة بنحافتها.

كما تشير بيانات TENAA إلى شاشة بقياس 6.85 بوصة بدقة 2688×1216، رغم أن أبعاد الهاتف أصبحت أقصر وأضيق قليلًا من RedMagic 10 Air، تحديدًا 163.82 × 76.54 مليمتر.

أما من ناحية الكاميرات، فيأتي الجهاز – وفقًا للتسريبات – بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل، وآخر ثانوي بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، مع وجود مستشعر خلفي ثالث غير معروف الوظيفة حتى الآن.

وتوضح قاعدة البيانات أيضًا أن نوبيا تزوّد الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مع خيارات تصل إلى 24 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين. وبحسب اختبارات الأداء، يقدم معالج Dimensity 9500 قفزة أداء تتجاوز 35% مقارنة بجيل RedMagic 10 Air.

ورغم كل هذه التفاصيل المسربة، لا تزال مواعيد الإطلاق الرسمية غير معروفة حتى الآن.

المصدر