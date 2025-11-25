تكنولوجيا: هاتف iPhone Air يتراجع خلف iPhone 15 و Pixel 8 في تقييم كاميرا DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي iPhone Air بكاميرا خلفية واحدة فقط، مع أن أبل وضعته في فئة سعرية عالية تُلزم المستخدم بتوقع تجربة تصوير كاملة. يعتمد الهاتف على مستشعر 48 ميغابكسل وعدسة f/1.6 داخل هيكل فائق النحافة بسُمك 5.6 مليمتر، لكن هذا التصميم الرقيق جاء على حساب وجود كاميرا واسعة وأخرى للتقريب.

المدهش أن هواتف مثل Motorola Edge 70 نجحت في وضع ثلاث كاميرات داخل جسم لا يتجاوز 5.99 مليمتر، ما يوضح أن التضحية بتجربة التصوير لم تكن حتمية.

نتائج DxOMark جاءت لتعكس هذا الواقع؛ فالهاتف خسر عددًا كبيرًا من النقاط بسبب اعتماده على التكبير الرقمي والبانوراما بدل العدسات الحقيقية، ليحصل في النهاية على 141 نقطة فقط ويهبط إلى المركز 41.

بهذا الترتيب، يتراجع iPhone Air خلف Google Pixel 8 و iPhone 15 وحتى شاومي 15، وهي هواتف تُقدّم تنوعًا أكبر في التصوير.

بعيدًا عن نقص العدسات، يواجه الهاتف عدة ملاحظات أخرى. أحيانًا يصبح التركيز التلقائي أبطأ مما يجب، وتظهر المشاهد ذات الإضاءة القوية داكنة أكثر من اللازم.

وفي وضع البورتريه، قد تختفي بعض التفاصيل، بينما تظهر انحرافات واضحة في توازن اللون الأبيض وتفاوت في التعريض أثناء تسجيل الفيديو. ومع ذلك، يحتفظ iPhone Air بميزة مهمة، وهي تثبيت الفيديو الممتاز الذي يجعله قويًا عند التصوير أثناء الحركة.

ورغم كل ذلك، تظل الكاميرا الأساسية قادرة على تقديم ألوان دقيقة وتعريضًا متوازنًا ونطاقًا ديناميكيًا واسعًا، إلى جانب أداء جيد في الإضاءة الضعيفة. كما ينجح وضع البورتريه في عزل الخلفية بدقة في معظم الحالات، وإن كان يفشل أحيانًا في المشاهد المعقدة.

المصدر