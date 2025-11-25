"الداخلية" تعلن ضوابط الاحتفال وتزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ 54

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.

يأتي ذلك حرصًا على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على النظام العام.

وشملت التعليمات اشتراطات وضوابط تُعنى بالسلوكيات المقبولة أثناء الاحتفالات، مع التأكيد على الالتزام الكامل لتجنب المخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات.وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

ضوابط الاحتفال وتزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ 54

وزارة الداخلية تعلن الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54 🇦🇪



Ministry of Interior Announces Legal Requirements and Regulations for Celebrating and Decorating Vehicles During the UAE's 54th National Day Celebrations🇦🇪

— وزارة الداخلية (@moiuae)