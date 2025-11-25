اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الداخلية" تعلن ضوابط الاحتفال وتزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ 54

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.
يأتي ذلك حرصًا على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على النظام العام.
وشملت التعليمات اشتراطات وضوابط تُعنى بالسلوكيات المقبولة أثناء الاحتفالات، مع التأكيد على الالتزام الكامل لتجنب المخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات.وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

