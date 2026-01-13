هل تجبر "بي بي سي" ترامب على الإفصاح عن ممتلكاته؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من المتوقع أن يتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط لتقديم إفصاحات نادرة حول ممتلكاته ومصالحه التجارية كجزء من دعواه القضائية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، حسبما علمت صحيفة الغارديان.

يقاضي ترامب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتهمة التشهير بسبب فيلم وثائقي لبرنامج بانوراما قام بدمج جزأين من خطاب الرئيس أمام تجمع انتخابي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وقد اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل وقالت إن المونتاج كان مضللاً، لكنها نفت أن يكون قد شوه سمعة ترامب.

أكدت الشركة في وثائق جديدة قدمت إلى محكمة فلوريدا التي تنظر في القضية أنها ستسعى إلى رفض الدعوى - وهي خطة نشرتها صحيفة الغارديان لأول مرة .

سيجادل بأن محكمة فلوريدا تفتقر إلى "الاختصاص الشخصي" على الشركة، وأن مكان المحكمة "غير مناسب"، وأن ترامب "فشل في تقديم دعوى".

كما زعمت الشركة أنه لا ينبغي إجبارها على تقديم أي إفصاحات قانونية حول الفيلم الوثائقي ومعالجته لترامب قبل أن ينظر القاضي في طلبها برفض القضية. ومع ذلك، من المفهوم أيضاً أن الطريقة التي قدم بها ترامب دعواه القانونية قد تعرضه أيضاً لإفصاحات مهمة حول أمواله وأعماله وإمبراطوريته العقارية.

قيمة علامته التجارية وممتلكاته

جادل محامو ترامب بأن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قد تسببت في "ضرر مباشر لمصالحه المهنية والوظيفية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قيمة علامته التجارية وممتلكاته وأعماله التجارية".

من المرجح أن تستخدم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هذا الادعاء للمطالبة بالكشف عن تفاصيل حساسة تتعلق بممتلكات ترامب وأعماله التجارية.

لطالما كان ترامب متردداً في الكشف عن معلومات تتعلق بأمواله، ورفض مراراً وتكراراً الكشف عن إقراراته الضريبية، كما فعل مرشحون رئاسيون آخرون لأكثر من 50 عاماً.

تم نشر إقراراته الضريبية التي تغطي ست سنوات في نهاية المطاف من قبل لجنة تابعة للكونغرس في عام 2022. وأظهرت الوثائق، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2020، خسائر تجارية وترتيبات ضريبية معقدة.

في حال المضي قدماً في القضية، ستشكل اختباراً حقيقياً للمدير العام القادم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). ويستمر تيم ديفي، الذي استقال بعد مزاعم برنامج بانوراما العام الماضي، في منصبه حتى يتم تعيين خلف له. ومن المقرر أن تبدأ المعركة القضائية في عام 2027.

وقد طلبت هيئة البث من المحكمة "تعليق جميع إجراءات الكشف الأخرى" - وهي عملية ما قبل المحاكمة التي تجمع فيها الأطراف المعلومات - في انتظار القرار بشأن الطلب.

دعوى هيئة الإذاعة البريطانية

وجاء في دعوى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC): "سيسعى المدعي إلى الحصول على اكتشاف واسع النطاق وغير مقبول بشأن جوهر القضية، مما يؤثر على النطاق الكامل لتغطية بي بي سي لدونالد جيه ترامب على مدى العقد الماضي أو أكثر، ويدعي الضرر الذي لحق بسمعته التجارية والسياسية بالكامل".

واجهت المحطة انتقادات لبثها حلقة من برنامج بانوراما تضمنت مقطعاً معدلاً من خطاب ترامب في 6 يناير 2021، والذي يُزعم أنه أعطى انطباعاً بأنه شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة.

أشارت المقاطع المجمعة إلى أن ترامب قال للحشد: "سنسير إلى مبنى الكابيتول وسأكون هناك معكم، وسنقاتل. سنقاتل بشراسة". وقد اقتُطعت هذه الكلمات من أجزاء من خطابه بفارق ساعة تقريبًا.

ومع ذلك، تُظهر وثائق المحكمة الجديدة أن جهة البث ستجادل بأنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الفيلم الوثائقي في فلوريدا وأن ادعاء ترامب بأن الفيلم الوثائقي كان متاحًا في الولايات المتحدة على خدمة البث BritBox غير صحيح.

وقال محامو هيئة البث في وثائق المحكمة: "إن مجرد النقر على الرابط الذي يستشهد به المدعي في هذه النقطة يوضح أنه ليس موجودًا على BritBox".

ستزعم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أيضاً أن الرئيس فشل في "الادعاء بشكل معقول" بأنه نشر الفيلم الوثائقي "بسوء نية حقيقي"، وهو ما يُطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعوى تشهير في الولايات المتحدة.

هل من أساس قانوني لدعوى التشهير؟

سعى ترامب للحصول على تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار عن كل تهمة من التهمتين، مدعياً ​​أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قد شهرت به وأنها انتهكت قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة في فلوريدا.

زعم الرئيس الأمريكي أن هيئة البث قامت "عمداً وبسوء نية وبخداع" بتحرير الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير قبل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.

في حين أقرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سابقاً بأن التحرير كان "خطأ في التقدير" واعتذرت شخصياً لترامب، إلا أنها أصرت على أنه لا يوجد أساس قانوني لدعوى التشهير.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كما أوضحنا سابقاً، سندافع عن أنفسنا في هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية".

