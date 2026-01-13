اخبار العالم

ترامب يصنف «الإخوان» في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد -  صنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في لبنان والأردن ومصر، حيث قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.
وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات،  وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية".
فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين الأردني والمصري كـ"منظمات إرهابية عالمية"، حيث تم تصنيفهما خصيصاً بسبب دعمهما لحركة "حماس".

