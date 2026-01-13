اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مركبة لقوات الشرطة في منطقة تانك بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.

