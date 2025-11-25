سفير السودان بأنقرة يلتقي سفير جمهورية مصر العربية

التقى السيد السفير نادر يوسف الطيب، سفير جمهورية السودان لدى الجمهورية التركية، بالسيد السفير الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية، وذلك في إطار التواصل الدبلوماسي والتشاور المستمر بين البعثتين.

بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين السودان ومصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية ومسارات التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.