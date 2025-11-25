تكنولوجيا: نظرية موعد إصدار GTA 6 على الحاسب تشعل جدلًا واسعًا بين اللاعبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع كل معلومة جديدة عن GTA 6، تتسع دائرة النظريات التي يحاول اللاعبون من خلالها تفسير مواعيد الإطلاق، وأسباب التأجيل، وحجم اللعبة، وخصائص أسلوب اللعب.

وبعد تأجيل الإصدار للمرة الثانية إلى 19 نوفمبر 2026، أصبح من المتوقع أن ينتظر لاعبو الحاسب فترة طويلة قبل الحصول على نسختهم. لكن مؤخرًا ظهرت نظرية جديدة تقلّل هذا الانتظار بشكل مفاجئ.

المسرّب Detective Seeds – الذي توقّع سابقًا بالخطأ نهاية مايو لإطلاق العرض الثاني رغم صدوره مبكرًا، يطرح الآن نظرية حول موعد إصدار نسخة الحاسب.

وللتذكير، استغرقت Rockstar أكثر من عام لإطلاق نسخة الحاسب من GTA V بعد إصدارها على الأجهزة المنزلية، ويتوقع الكثيرون السيناريو نفسه مع GTA 6. لكن وفقًا لرؤية Detective Seeds، قد تصل نسخة الحاسب بعد ثلاثة إلى ستة أشهر فقط من الإطلاق الأول.

مع ذلك، يؤكد المسرّب أن هذه الفرضية ليست مبنية على معلومات داخلية، بل على تحليل شخصي فقط. وبحسب رأيه، فإن إصدار نسخة الحاسب خلال هذه الفترة يمنح لاعبي الأجهزة المنزلية ستة أشهر كاملة للاستمتاع باللعبة.

ثم تُطرح نسخة الحاسب في 2027، ما يزيد من مبيعات اللعبة قبل وصول الأجهزة المنزلية الجديدة المتوقعة بين 2027 و2028، يليها إصدار نسخة محسّنة مخصّصة لجهاز PS6 لجذب جمهور إضافي.

لكن هذا الطرح لم يُقنع الجميع؛ فهناك شريحة من اللاعبين ترى أن نسخة الحاسب تحتاج عادةً إلى تحسينات وتقنيات إضافية، كما حدث مع GTA V، وهذا يستدعي الانتظار لعام كامل على الأقل بعد الإطلاق الأول.

ومن وجهة نظرهم، يمنح هذا الأسلوب Rockstar فرصة لتحقيق أعلى مبيعات ممكنة على الأجهزة الحالية، ثم جني أرباح إضافية عند إصدار نسخة الحاسب لاحقًا، وبعدها نسخة PS6.

وبينما تبدو النظريتان منطقيتين إلى حد ما، إلا أن احتمالية تأخر إصدار نسخة الحاسب لأكثر من عام تبدو الأقرب للواقع. بل قد يتزامن إطلاقها مع الأجهزة المنزلية الجديدة، بينما يظل احتمال صدورها في اليوم الأول شبه مستحيل.

المصدر