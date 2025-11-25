تكنولوجيا: سامسونج تُجري ترقية مفاجئة لجالاكسي S26 Ultra في قرار يبدو أنه جاء في اللحظات الأخيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن التطويرات في سلسلة Galaxy S Ultra قد تبدو محدودة من النظرة الأولى، إلا أن سامسونج قدّمت عبر السنوات الخمس الماضية تغييرات مهمة منذ ظهور Galaxy S20 Ultra لأول مرة. في ذلك الوقت، شكّلت زيادة سعة البطارية من 4,500 إلى 5,000 ملي أمبير واحدة من أبرز الفوارق بينه وبين Galaxy Note 20 Ultra.

منذ ذلك الحين، أطلقت سامسونج خمس أجيال جديدة وصولًا إلى Galaxy S25 Ultra الصادر في يناير الماضي، والذي يتفوق بطبيعة الحال على Galaxy S20 Ultra في أغلب الجوانب، لكنه ما زال يحتفظ بسعة بطارية نموذجية تبلغ 5,000 ملي أمبير، إلى جانب الشحن السلكي بقدرة 45 واط فقط عند استخدام شاحن متوافق، وهو شاحن لم تعد الشركة تضعه داخل العلبة.

ومؤخرًا ظهرت تقارير تشير إلى أن هذا الوضع قد يتغير مع Galaxy S26 Ultra. في البداية، اقتصر الحديث على دعم محتمل للشحن السلكي بقدرة 60 واط، لكن حساب Instant Digital على منصة Weibo كشف الآن عن ترقية إضافية في سعة البطارية أيضًا.

وفقًا للتسريب، تستعد سامسونج لاعتماد بطارية بسعة 5,200 ملي أمبير في Galaxy S26 Ultra، أي بزيادة تقارب 4% عن Galaxy S25 Ultra والأجيال التي سبقته.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن Galaxy S26 Ultra إلى جانب Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus في 25 فبراير المقبل، وسط ترجيحات بأن يُقام حدث Galaxy Unpacked التالي في مدينة سان فرانسيسكو.

