الملا: قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة ونأمل أن يُطبَّق المعيار القانوني ذاته على جميع المرشحين

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها الخليج 365، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة وقطعية، ونأمل أن يُطبَّق المعيار القانوني ذاته على جميع المرشحين دون استثناء لضمان وحدة المسطرة عند المصادقة على الفائزين أو استبعادهم".

وأضاف القيادي في تحالف العزم، أن "الحنث باليمين جريمة دستورية ومن فقد الشيء لا يعطيه".
