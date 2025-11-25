شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لدعم المبادرات الوطنية في مجال التبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدلي، وقّعت الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع غير الربحي، ودعم المبادرات الوطنية في مجال التبرع بالدم.

وتنص الاتفاقية على تكامل الأدوار بين الجانبين، حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف على الجوانب الطبية المتعلقة بسلامة جمع ونقل الدم، وضمان تطبيق المعايير المعتمدة في جميع مراحل العمل. في المقابل، تتكفل الجمعية بتنظيم الحملات ميدانيًا، وتوفير مواقع مجهّزة لاستقبال المتبرعين، واستقطاب المشاركين، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التبرع الدوري عبر منصاتها وبرامجها التوعوية.

وأوضحت رئيسة الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة الدكتورة عائشة نتو

أن الشراكة تهدف إلى رفع جاهزية بنوك الدم على مستوى المملكة، وتوفير وحدات آمنة تكفي احتياجات المرضى، إلى جانب توسيع نطاق الحملات لتشمل الجامعات والمراكز التجارية والفعاليات المجتمعية. كما تُبرز الاتفاقية الدور المحوري للجمعية في دعم الجهود الصحية الوطنية، وتأكيد رسالتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية ووضع الإنسان في مقدمة الأولويات.