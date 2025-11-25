تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر ليلة “الساموراي” المرتقبة ضمن نزال Ring V في موسم الرياض

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) ، يوم (الاثنين) عن طرح تذاكر نزال“Ring V: Night of the Samurai”، الذي يجمع بين النجم الياباني ناويا إينوي والمكسيكي ألان بيكاسو، والمقرر إقامته يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ على أرض مسرح ” محمد عبده أرينا by بنك الإمارات دبي الوطني” في “بوليفارد سيتي.”

ويأتي الإعلان بعد الزخم الكبير الذي شهدته العاصمة طوكيو خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرًا بحضور نخبة من نجوم الملاكمة اليابانيين، حيث لقي الحدث اهتمامًا إعلاميًا واسعًا وانتظارًا كبيرًا من جماهير الملاكمة حول العالم، لما يحمله من نزالات قوية تجمع أبرز الأسماء الصاعدة والنجوم العالميين.

وتتضمن بطاقة النزال مواجهة رئيسية بين الياباني ناويا إينوي والمكسيكي ألان بيكاسو، إضافة إلى عدد من النزالات القوية التي يخوض فيها الياباني جونتو ناكاتاني نزالًا أمام المكسيكي سيباستيان هيرنانديز، والياباني كينشيرو تيراجي أمام المكسيكي ويليبالدو غارسيا، والياباني تايغا إيماناغا أمام الكوبي أرماندو مارتينيز، والياباني هياتو تسوتسومي أمام البريطاني جيمس ديكنز، ويواجه الياباني ريتو تسوتسومي خصمه المكسيكي ليوباردو كوينتانا.

وتعد “ليلة الساموراي” واحدة من أقوى فعاليات الملاكمة في موسم الرياض، حيث تجمع مقاتلين يابانيين في كل نزال ضد خصوم من مختلف دول العالم، وسط أجواء يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويمكن للجمهور شراء التذاكر من خلال تطبيق Webook، مع توفر فئات متعددة تناسب مختلف شرائح الحضور.

ويُعرض النزال عالميًا عبر منصة DAZN، وبشكل حصري داخل اليابان عبر Lemino، مما يمنح الملايين من مشجعي الملاكمة حول العالم فرصة متابعة هذا الحدث العالمي ضمن موسم الرياض.

وتأتي هذه الليلة امتدادًا لسلسلة النزالات الكبرى التي أصبحت علامة بارزة في موسم الرياض، ورسّخت موقع المملكة كوجهة محورية للملاكمة وكبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية على مستوى العالم.