أسهم شركات “الخزائن الرقمية” تتفوّق على تعافي سوق الكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:35 مساءً - فضّل المستثمرون في قطاع الكريبتو أسهم شركات الخزائن الرقمية (DATs) يوم الإثنين، إذ تجاوز أداؤها تعافي السوق الأوسع بكثير.

سجّلت BitMine Immersion Technologies صعودًا يقارب 20% في جلسة الإثنين، وفق بيانات Google Finance.

ارتفع سعر سهم الشركة من أقل من 27 دولارًا ليغلق فوق 31 دولارًا، محافظًا على مكاسبه خلال التداولات اللاحقة بعد ارتفاع سعر الإيثر (ETH).

ورغم أن سهم BitMine المُرمز (BMNR) خسر 50% منذ ذروة سوق الكريبتو في أوائل أكتوبر، فإنه ما يزال مرتفعًا بنحو 630% منذ بدء الشركة استراتيجيتها الخاصة بتجميع الإيثر في يونيو الماضي.

ثاني أكبر خزينة إيثر، SharpLink Gaming المُرمز (SBET)، شهدت كذلك ارتفاعًا بنحو 6%، بينما ارتفع سهم شركة مايكل سايلور Strategy المُرمز (MSTR) بنسبة 5% ليغلق عند 179 دولارًا.

وقال المستثمر الكلي تيد بيلوز:

“شركات خزائن الإيثيريوم لا تُظهر أي بوادر قاع حتى الآن. أي انعكاس في أسهم هذه الشركات سيُطلق انعكاسًا كبيرًا في سعر الإيثر.”

يأتي هذا الأداء المتفوّق في وقت ارتفعت فيه القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو بنسبة 2.1% فقط خلال الساعات الـ24 الماضية.

أسهم BitMine تتعافى بقوة هذا الأسبوع. المصدر: Google Finance

BitMine تمتلك الآن 3% من إجمالي معروض الإيثر

تواصل شركات الخزائن الرقمية الشراء والتجميع خلال مرحلة التصحيح الأخيرة، بخلاف المتداولين الأفراد الذين باعوا بدافع الذعر.

وبفضل هذا السلوك، تجاوزت BitMine عتبة امتلاك 3% من إجمالي معروض الإيثر. وعلّق رئيسها توم لي:

“لقد قطعنا ثلثي الطريق نحو "Alchemy of 5%".”

تمتلك الشركة حاليًا 3.63 مليون ETH تقدر قيمتها بنحو 10.6 مليارات دولار، وفق بيانات StrategicEthReserve.

وقد اشترت الشركة الانخفاض مؤخرًا، مضيفة 69,822 ETH الأسبوع الماضي، وفق إعلان رسمي.

كما ارتفع الاستثمار المؤسسي في الشركة بشكل كبير؛ إذ نقل حساب “BMNR Bullz” عن بيانات ناسداك أن ملكية المؤسسات لسهم BitMine قفزت من 6% إلى 31.7% خلال 13 يومًا فقط.

تعافي الإيثر بطيء

ارتفع سعر الإيثر بنحو 3% خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجّلًا ذروة يومية عند 2,980 دولارًا قبل أن يتراجع قليلاً.

وتعرّض ETH لضغوط بيع كبيرة في موجة الهبوط خلال نوفمبر، وما يزال منخفضًا 41% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 4,946 دولارًا في أغسطس.

وقال توم لي:

“الهبوط المستمر في أسعار الكريبتو الأسبوع الماضي يعكس ضعف السيولة منذ 10 أكتوبر، إلى جانب العوامل التقنية التي لا تزال ضعيفة.”