وفاة أودو كير… صاحب المسيرة الاستثنائيّة بأكثر من ٢٥٠ دورًا حول العالم

دبي - فريق التحرير: توفي الممثّل الألمانيّ أودو كير عن عمر ناهز واحدًا وثمانين عامًا. وقد أكّد شريك حياته، الفنّان ديلبرت ماكبرايد، وفاته أمس، مشيرًا إلى أنّه رحل من أحد مستشفيات بالم سبرينغز.

في رصيده أكثر من ٢٥٠ عملًا تمثيليًّا، وعمل مع مجموعة واسعة من كبار المخرجين. تمتدّ مسيرته بين أدوار لافتة في أفلام أندي وارهول المنتجة مثل Flesh for Frankenstein (عام ١٩٧٣) وBlood for Dracula (عام ١٩٧٤)، وصولًا إلى مشاركته في أعمال جماهيريّة مثل Ace Ventura: Pet Detective وArmageddon وفيلم مصّاصي الدّماء Blade في التّسعينات.

شملت مسيرته أيضًا أعمالًا مهمّة في أوروبا مع مخرجين مثل راينر فيرنر فاسبيندر (زوجة رئيس المحطّة، الجيل الثّالث، ليلي مارلين)، ولارس فون ترير (Dogville، Breaking The Waves، Melancholia، Dancer In The Dark). وفي الولايات المتّحدة، تعاون مع المخرج غاس فان سانت.

وينسب كير الفضل إلى فان سانت في حصوله على تصريح عمل أمريكيّ وبطاقة نقابة الممثّلين SAG، قبل أن يظهر لاحقًا في فيلم فان سانت الشهير My Own Private Idaho عام ١٩٩١.

وُلد كير، واسمه الأصلي أودو كيرسبي، في مستشفى بمدينة كولون خلال الغارات الّتي شنّتها قوات الحلفاء على ألمانيا عام ١٩٤٤. كما شارك في كتاب مادونا، وظهر في فيديوهات أغانيها “Erotica” و“Deeper and Deeper”.

انتقل كير إلى لندن بعمر ثمانية عشر عامًا لتحسين لغته الإنجليزيّة. وكانت انطلاقته الحقيقيّة عبر فيلم الرّعب Mark of the Devil عام ١٩٧٠. وفي سنواته الأخيرة، كان يتنقّل بين لوس أنجلوس وبالم سبرينغز حيث عاش في مبنى مكتبة قديمة تعود لمنتصف القرن الماضي.

من أبرز أعماله الأخيرة بطولة فيلم Swan Song الصّادر عام ٢٠٢٢، إذ قدّم دور مصفّف شعر مسنّ يعود من الاعتزال لتلبية وصيّة إحدى عميلاته الشّهيرات الّتي رغبت بأن يهتمّ بشعرها وماكياجها في نعشها. أمّا آخر أدواره فكان في فيلم The Secret Agent للمخرج كليبر مندونسا فيلو الّذي أحرز بطله فاغنر مورا جائزة أفضل ممثّل في مهرجان كان هذا العام.

كما شارك كير بالأداء الصّوتيّ لعدّة ألعاب فيديو، من بينها سلسلة Call of Duty.

وفي حديث سابق عن مسيرته، قال كير: “مئة فيلم منهم سيئة، وخمسون يمكن مشاهدتها مع كأس من النّبيذ، وخمسون جيدة”.

ولم يُخفِ يومًا حقيقة كونه مثليًّا؛ إذ قال في مقابلة عام ٢٠٢١: “لم يسألني أحد يومًا عن ميولي. ربما كان الأمر واضحًا، لكن ذلك لم يكن مهمًّا، لأنّ كلّ ما يهمني هو الدّور الّذي أؤديه. ما دمت أقدّم عملًا جيّدًا، لم يكن أحد يكترث بميولي”.