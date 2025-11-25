خاص- إبراهيم تشيليكول وكرم بورسين في مهمة خاصة بدبي

دبي - فريق التحرير: يصل النجمان التركيان إبراهيم تشيليكول وكرم بورسين إلى دبي في زيارة خاطفة تمتد لـ ٢٤ ساعة فقط، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان ضيافة، حيث سيتم تكريمهما عن مسيرتهما الفنية وحضورهما المؤثر في الدراما التركية.

وأعلن مهرجان “ضيافة” عن انطلاق دورته الجديدة في ٢٥ و٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ في مرسى بوليفار – دبي فيستيفال سيتي، والتي تأتي هذا العام مهداة إلى روح العندليب المصري الراحل عبدالحليم حافظ، تقديرًا لإرثه الفني ودوره الخالد في الموسيقى العربية.

فعاليات اليوم الأول – ٢٥ نوفمبر

تنطلق الفعاليات بحفل افتتاح يتضمن جلسة نقاشية خاصة يشارك فيها المكرَّمون من مختلف الدول، حيث يتحدثون عن تجاربهم وإنجازاتهم ومسيرتهم المؤثرة في مجالات الفن والثقافة والإبداع.

فعاليات اليوم الثاني – ٢٦ نوفمبر

يشهد اليوم الثاني انطلاق السجادة الحمراء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الخليج، حيث يتوافد النجوم والضيوف قبل بدء حفل توزيع الجوائز المنتظر عند الساعة الثامنة مساءً.

يُعد مهرجان ضيافة واحدًا من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المبدعين من مختلف الدول، ويحتفي بإنجازاتهم وتأثيرهم الإنساني والفني.