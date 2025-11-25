شكرا لقرائتكم خبر كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم كأس الصقور السعودي 2025، اليوم، ستة أشواط لفئة الهواة ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية.

ويتنافس الصقارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا.

وبدأت أشواط اليوم بشوط مثلوث جير فرخ للهواة، وحصد المركز الأول الصقار يوسف بن حمد آل مستنير بصقره (ترشيح) محققًا زمن 15.434 ثانية.

وفاز بالمركز الأول في شوط مثلوث جير قرناس للهواة الصقار محمد عبدالله عبدالهادي القحطاني بصقره (جري)، محققًا زمن 15.218 ثانية.

أما شوط جير بيور فرخ (هواة)، ففاز بالمركز الأول الصقار سلطان راشد محمد الدوسري بصقره (حضور)، محققًا زمن 15.493 ثانية.

وفي شوط جير بيور قرناس (هواة) حصد المركز الأول الصقار مشاري بن فهد بدر العرادي بصقره (بدران)، قاطعًا مسافة الملواح بزمن 14.516 ثانية.

وفي شوط حر فرخ (هواة) ظفر بالمركز الأول الصقار عبدالله بن مهدي بن مبارك آل سالم بصقره (الحنيش)، بزمن بلغ 14.805 ثانية، فيما حصد المركز الأول في شوط حر قرناس (هواة) الصقار سالم بن سعود الغيثاني المري بصقره (موفق)، محققًا زمن 15.204 ثانية.

يشار إلى أن فعاليات الكأس تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل متحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.