«الناس فى الأرياف شريرة».. سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدات عن السحر فى الأرياف

أثارت الفنانة سمية الخشاب موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد سلسلة من التغريدات التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على منصة X.

وتناولت سمية انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية، فيما اتسمت تغريدة أخرى بطابع ساخر يتعلق بمشكلات المتابعين.

وفى تغريداتها الأولى، قالت سمية الخشاب: «عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه».

وفى تغريدة أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي».

أضافت: «السحر والبص على الغير واللى تخلف ولد يسحرولها ابنها واللى يشترى حاجه يدعوا تروح منه، انا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئه دي».

وعادة ما تقوم سمية الخشاب بالتفاعل مع متابعيها وجمهورها من حين لآخر، والتى غالبا ما تثير الجدل، وأصبحت تغريداتها خلال ساعات من بين الأكثر تداولاً على المنصة.

المصري اليوم