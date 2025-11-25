كامل إدريس يصدر بياناً لتأييد خطاب ومواقف رئيس مجلس السيادة

- 1/2
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة د. كامل إدريس بياناً ثمّن خلاله مجهودات فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مؤكداً تأييد المجلس لمواقف سيادته التي تلبي حقوق السودانيين في الدفاع عن الأرض والعرض.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يثمن مجلس الوزراء مجهودات فخامة السيد رئيس مجلس السيادة على مواقفه الوطنية القوية والنبيلة للحفاظ على وحدة وتماسك وكرامة البلاد، ويعلن تأييده ومساندته لخطاب فخامة السيد رئيس مجلس السيادة ومواقفه التي تلبي حقوق السودانيين في الدفاع عن الأرض والعرض.
ويرحب المجلس بالمساعي الجادة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على مبادرته الكريمة التي نأمل أن تحقق الأمن والإستقرار في السودان.
يرحب المجلس بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم سيادة وحدة السودان.
ويؤكد مجلس الوزراء جدية الحكومة السودانية وقيادتها في تحقيق السلام بالبلاد وفقاً لخارطة الطريق التي تقدمت بها حكومة السودان للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وتمد أياديها بيضاء لكل الحادبين على تحقيق السلام والأمن والإستقرار وسيادة وحدة السودان.
عاش السودان عزيزاً قوياً
وما النصر إلا من عند الله
إعلام مجلس الوزراء
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
