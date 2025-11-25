بومبليانو: لا داعي لقلق وول ستريت من تقلبات البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:47 مساءً - قد يكون المستثمرون المؤسسيون الجدد في سوق العملات المشفّرة قد تفاجأوا بتقلبات البيتكوين، التي ضغطت على سعره هبوطاً، بحسب رائد الأعمال والمستثمر في الكريبتو أنتوني بومبليانو.

وخلال مقابلة على برنامج Squawk Box على قناة CNBC يوم الاثنين، بومبليانو إن البيتكوين (BTC) يشهد عادةً تراجعاً كبيراً مرة كل عام ونصف تقريباً، وإن الانخفاض الأخير لا يشكّل مفاجأة لقدماء السوق:

وقال: “على مدار العقد الماضي، تراجع البيتكوين بنسبة 30% أو أكثر في 21 مناسبة مختلفة. البيتكوينر معتادون على ذلك. من ليس معتاداً هم القادمون الجدد من وول ستريت. هم غير معتادين على هذا المستوى من التقلب.”

وأضاف: “هؤلاء القادمون الجدد خائفون للغاية. نقترب من نهاية العام، وهناك أمور تتعلق بالمكافآت، ويتساءل البعض: هل يجب أن أبيع هذا الأصل الذي كنت متحمساً له؟ أعتقد أن هذا يمارس ضغطاً هبوطياً على السعر.”

عمليات البيع حدثت في الغالب خلال الجلسة الأميركية

قال ماثيو سيغل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، يوم الاثنين، إن موجة البيع الأخيرة للبيتكوين التي دفعت السعر للهبوط إلى نحو 82 ألف دولار كانت “ظاهرة مرتبطة بالجَلسة الأميركية بشكلٍ ساحق.”

وأشار إلى تشديد السيولة في الولايات المتحدة واتساع فروق الائتمان بوصفهما عاملين رئيسيين، مع تصاعد المخاوف حول الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالتزامن مع هشاشة سوق التمويل.

تقلبات البيتكوين تدفع الأسعار على المدى الطويل

ارتفعت تقلبات البيتكوين خلال الشهرين الماضيين، وعادت لتقترب من مستوى 60 حتى يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى تحركات ضخمة في كلا الاتجاهين، بحسب محلل Bitwise جيف بارك.

وأخبر بومبليانو CNBC أن المحاربين القدامى في سوق الكريبتو يفهمون أن التقلب مؤشر صحي:

وقال: “هذا ليس أمراً سلبياً. سأشعر بالقلق إذا كانت تقلبات البيتكوين شبه معدومة. تحتاج إلى التقلب لكي يرتفع الأصل.”

وأضاف: “البيتكوين ارتفع 240 مرة خلال العقد الماضي معدل نمو سنوي مركّب يقارب 70%. طبعاً لن يستمر ذلك المستوى من النمو في المستقبل.”

“لكن إذا حققنا 20% أو 25% أو 30% أو 35% سنوياً خلال العقد المقبل، فسنظل نتفوق على الأسهم. ولهذا يشعر الكثير من البيتكوينر بالحماس تجاه هذا الأصل كجزء من محافظهم الاستثمارية.”