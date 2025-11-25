ضبط قائد سيارة “نقل جماعي” لاتهامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط قائد سيارة “نقل جماعي” لقيامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة

تلقى رجال الشرطة بقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالبة- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة “نقل جماعي” لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها ولدى مقاومتها له قام بتركها واستقلال السيارة وفر هارباً.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها “بدون ترخيص” وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

بوابة روز اليوسف