طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة SAP

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت بـ كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP، حيث استعرضنا أولويات الإمارات في تطوير المنظومات الرقمية والحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مفاهيم السيادة الرقمية. تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التطوير المستقبلي وإمكانات توظيف التقنيات المبتكرة، بما يشمل التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج محلية آمنة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية وتدعم بيئة أكثر كفاءة واستدامة».

