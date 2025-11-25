شاهد.. بعبارة “كم شدة كشفت معادن أهلها” صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم

عبر الشعب السوداني, ممثلاً في المؤسسة التعاونية الوطنية, عن شكره وأمتنانه لولي العهد السعودي, الأمير محمد بن سلمان, بطريقة معبرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المؤسسة الوطنية, بوضع صورة الأمير السعودي, بأحد شوارع مدينة أم درمان, بالعاصمة الخرطوم. وكُتب على اللوحة التي زينت شوارع الخرطوم (كم شدة كشفت معادن أهلها, إن الشدائد للورى غربال), وكان سمو الأمير, قد أولى السودان, إهتمام خاص لدى لقائه بالرئيس الأمريكي, ترامب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

